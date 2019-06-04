Памяти Андрея Сницаря Два года назад ушел из жизни Андрей Сницарь, главный врач Сумской областной инфекционной больницы.

Его коллега, главный инфекционист Сумщины Ирина Троцкая вспомнила о нем, написав трогательный пост в Фейсбуке.

«Его сердце остановилось в 8.45, ровно два года тому. Ещё накануне, днём, мы виделись, обсуждали серьёзные вопросы, обговаривали тактику ведения «сложных» больных, вечером созванивались. Он был настроен оптимистично, шутил. И вдруг мгновенно мы оказались накрыты этим безмерным горем... Память. Благодарность. Счастье, что оставил след и свет на Земле... Вспомним. Помянём....

Мне посчастливилось работать с Андреем Сницарем много лет, и почти 20 из них – под его непосредственным руководством. Он был тылом, каменной стеной, надёжной страховкой. И я всегда чувствовала, что абсолютно защищена. Он был идеалом, воплощением лучших человеческих качеств – человеком слова и дела, который никогда не подведёт, всегда выполнит обещанное, на которого можно положиться. Он обладал неудержимой энергией, бешеной работоспособностью, чувством ответственности. Терпеть не мог необязательности и расхлябанности. Если ставил перед собой цель, делал всё для её достижения.

Существуют люди, готовые работать в режиме многозадачности, в формате 24/7. Они знают ответы на самые неудобные вопросы. Уровень их знаний приравнивается к объёму Википедии. Они никогда не устают и исполняют свои обязанности, зачастую нелёгкие и сложные, испытывая удовольствие – это всё о нём.

Он приезжал на работу утром и был тут допоздна. Знал всех нас, знал пациентов. Три раза в неделю делал клинические обходы, осматривая всех больных. Ежедневно лично принимал сдачу смены дежурными врачами, часто зная про минувшую ночь больше, чем они сами. Мы шутили: «Сейчас от главного узнаем, что случилось ночью». Он вникал во всё: в течение болезни, что сделано, что ещё нужно. Пациент всегда для него был самым главным. При этом лечил не болезнь, а больного.

Сколько раз привозили бомжа, полуживого. Все знали – нужно накормить, вымыть, дать пижаму и начать лечение. Всё время у него толпились посетители. За помощью шли днём и ночью. Будучи инфекционистом, Андрей Олегович лечил всё. К нему часто обращались с последней надеждой, после безуспешных попыток лечения даже в зарубежных клиниках. И сколько было случаев, когда он действительно находил какое-то верное решение – диагностическое или лечебное! Но даже и тогда, когда одолеть болезнь не удавалось, после встречи со Сницарем, как когда-то после встречи с нашим Учителем, Зиновием Иосифовичем Красовицким, после его убедительных слов, нескончаемой веры во взгляде, загоралась надежда у больного, загоралась надежда даже у нас. И мы, вместе с Андреем, вместе с пациентом, начинали верить! Вдруг произойдёт чудо... Никогда у него не было слова «нет» для больного, который уходил окрылённым. Иногда Андрея Олеговича называли Сумским доктором Хаусом. И это, увы, стало пророчеством. Так как со временем, уже будучи больным, он вынужден был опираться на трость, что ещё больше усиливало его сходство со знаменитым телевизионным коллегой.

Андрей всегда для всех находил время, всегда что-то писал, кому-то звонил, был со всеми на связи, находил доброе слово, поддерживал. Он обладал нереальной интуицией, нетривиальным юмором, виртуозным владением строкой. А как он пел!

Я держу в руках книгу Андрея Сницаря «Очерки инфектологии» или книгу чудес, как я её называю. Среди сегодняшней нелёгкой жизни, разбавленной работой, заботами, хлопотами, рутиной и мелкими дрязгами, в практике врача часто случаются чудеса. И у Андрея всегда было для них место. Ведь это чудо, когда, казалось бы, безнадёжные пациенты начинают выздоравливать. Чудо, когда на рассвете, после суматошного дежурства, ты понимаешь, что все тяжёлые больные живы. Когда малыш, казавшийся поначалу безнадёжным, притопал к тебе своими ножками рассказать стишок и подарить нарисованную им самим картинку... И успешно закончившаяся реанимация. И чувство гордости за своих коллег, когда они сами справились. Чудо, когда снимаешь с аппарата больного, вырванного из лап КОВИДа. И телефонный звонок ещё живых родителей, как всегда не вовремя, но с тревогой о твоём здоровье и просьбой отдыхать побольше и беречь себя.... А иногда просто фраза: «Спасибо Вам от чистого сердца и дай Вам Бог здоровья!»

Я часто думаю, что давало сил Андрею жить и работать в последние годы, когда он мужественно боролся с коварным недугом? Силы жить, безусловно, давало чувство необходимости и полезности людям, возможность оставаться в любимой профессии, делиться своими знаниями и опытом з коллегами. Практически до последнего дня он консультировал больных, решал проблемы больницы.

Его нет уже два года... Но тут, в коридорах больницы, вдруг мелькнёт его тень, скрипнет дверь. И нет дня, чтоб мы не вспоминали его... Помню те минуты, когда мы з Андреем после обхода заваривали ароматный, умопомрачительный кофе, часто привезённый им из далёкой поездки, и делились мыслями по поводу того или иного клинического случая. Оба считали, что с чашечкой кофе в руке это куда интереснее и плодотворнее. Теперь я понимаю, что это был самый вкусный в моей жизни кофе...

Он ушёл два года назад. Светлая Память. Счастье, что оставил след и свет на Земле...» - написала она.