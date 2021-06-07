Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок

В Украине рекомендовали прививать против COVID-19 детей 12-17 лет, не относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19, но только при наличии у них всех обязательных рутинных прививок.

Соответствующие рекомендации были одобрены приказом Министерства здравоохранения от 13.10.2021 № 2234.

Детям в возрасте от 12 лет рекомендовано прививать вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых – две дозы по 0,3 мл с интервалом 21-28 суток.

Для того чтобы привить от коронавирусной болезни ребенка в возрасте 12+, этот ребенок, его родители или опекуны должны предоставить врачу, который проводит вакцинацию, документы, подтверждающие наличие у него всех рутинных прививок согласно Национальному календарю прививок (форма 063/о).

Если ребенок не получил всех необходимых рутинных прививок и не имеет противопоказаний к ним, то он должен сделать эти прививки и после этого будет иметь возможность вакцинироваться против COVID-19.

Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцин против COVID-19 в случае необходимости вакцинации против других инфекционных болезней, за исключением экстренной вакцинации и вакцинации против гриппа, которые можно осуществлять безотносительно ко времени введения вакцины Comirnaty.

Напомним, что в Украине детей в возрасте от 12 лет, имеющих высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней, начали прививать от коронавирусной болезни вакциной Comirnaty еще в июле. Также отмечаем, что вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей или опекунов.

Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет. Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования для детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих этот препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т.д.

Общество Вакцинация
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