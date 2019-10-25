На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ Лікування інсульту в Україні є повністю безоплатне, адже входить у Програму медичних гарантій та є пріоритетною послугою серед інших програм ПМГ. То як і де отримати гарантовану НСЗУ послугу?

Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Серед основних ознак: порушення мовлення (труднощі при вимові слів), асиметрія обличчя, слабкість або оніміння в кінцівках, неможливість підняти руки вгору, інтенсивний головний біль та сплутаність свідомості.

При перших ознаках інсульту у людини необхідно викликати швидку (103) або за крайньої необхідності самостійно доставити пацієнта у лікарню.

У Сумській області є 8 лікарень, які мають договір з НСЗУ на лікування інсульту.

Чотири в Сумах:

Сумська обласна клінічна лікарня. Центральна міська клінічна лікарня. Клінічна лікарня Святого Пантелеймона.

А також:

Роменська центральна районна лікарня;

Конотопська центральна районна лікарня;

Охтирська центральна районна лікарня;

Глухівська міська лікарня;

Шосткинська центральна районна лікарня.

Швидка має доставити пацієнта саме в ту лікарню, що має відповідний договір з Національною службою здоров'я. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію. За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада.

Чому важливо доставити пацієнта саме в лікарні, які мають договір з НСЗУ?

Від швидкої та точної діагностики залежить успіх подальшого лікування та реабілітації людини. Пацієнта критично важливо доставити в лікарню, яка має обладнання та лікарів, що можуть діагностувати інсульт в перші кілька годин пiсля появи симптомів.

НСЗУ в свою чергу контрактує лише ті лікарні, які гарантують:

Цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації; Цілодобову роботу обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють провести візуалізацію і точно визначити діагноз.

Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої.

Лікування інсульту повністю безоплатне для пацієнта.

“Лікування інсультів є пріоритетом Програми медичних гарантій, тому Національна служба здоров’я платить за це медичним закладам за підвищеним тарифом. Наприклад, у разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань тариф становить понад 97 тис. грн. Цих грошей цілком вистачає на діагностику, лікування та реабілітацію пацієнта, йому не потрібно доплачувати.

Лікарні Сумської області, які уклали з НСЗУ договори на лікування інсультів, із квітня 2021 року отримали за це 26 млн грн”, — розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Перелік безоплатних послуг при лікуванні інсульту у лікарнях.

Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:

Первинний огляд.

Термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія.

Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.

Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.

Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.

Ендоваскулярне лікування (це малоінвазивна хірургія судин).

Нейрохірургічна допомога.

Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.

Забезпечення ліками з Нацпереліку.

Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.

Вторинна профілактика інсульту.

Харчування в стаціонарі.

Медична реабілітація.

Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно. Адже це невідкладний стан і людину в медичний заклад часто привозить швидка допомога. Медики мають надати допомогу безоплатно незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.

Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?

Переходьте за посиланням https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts. Обирайте дашборд “Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг”. У лівому крайньому віконці оберіть свою “Область” та “Групу послуг — 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті”. Карта покаже найближчі лікарні, які діагностують і лікують інсульти. З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші — звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн: https://nszu.gov.ua/gromadyanam/osobistij-prijom/citizen-form.