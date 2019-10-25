Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ

Лікування інсульту в Україні є повністю безоплатне, адже входить у Програму медичних гарантій та є пріоритетною послугою серед інших програм ПМГ. То як і де отримати гарантовану НСЗУ послугу?

Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Серед основних ознак: порушення мовлення (труднощі при вимові слів), асиметрія обличчя, слабкість або оніміння в кінцівках, неможливість підняти руки вгору, інтенсивний головний біль та сплутаність свідомості.

При перших ознаках інсульту у людини необхідно викликати швидку (103) або за крайньої необхідності самостійно доставити пацієнта у лікарню.

У Сумській області є 8 лікарень, які мають договір з НСЗУ на лікування інсульту.

Чотири в Сумах:

  1. Сумська обласна клінічна лікарня.

  2. Центральна міська клінічна лікарня.

  3. Клінічна лікарня Святого Пантелеймона.

А також:

  • Роменська центральна районна лікарня;

  • Конотопська центральна районна лікарня;

  • Охтирська центральна районна лікарня;

  • Глухівська міська лікарня;

  • Шосткинська центральна районна лікарня.

Швидка має доставити пацієнта саме в ту лікарню, що має відповідний договір з Національною службою здоров'я. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію. За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада. 

Чому важливо доставити пацієнта саме в лікарні, які мають договір з НСЗУ?

Від швидкої та точної діагностики залежить успіх подальшого лікування та реабілітації людини. Пацієнта критично важливо доставити в лікарню, яка має обладнання та лікарів, що можуть діагностувати  інсульт в перші кілька годин пiсля появи симптомів.

НСЗУ в свою чергу контрактує лише ті лікарні, які гарантують:

  1. Цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації;

  2. Цілодобову роботу обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють провести візуалізацію і точно визначити діагноз.

Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої. 

Лікування інсульту повністю безоплатне для пацієнта.

Лікування інсультів є пріоритетом Програми медичних гарантій, тому Національна служба здоров’я платить за це медичним закладам за підвищеним тарифом. Наприклад, у разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань тариф становить понад 97 тис. грн. Цих грошей цілком вистачає на діагностику, лікування та реабілітацію пацієнта, йому не потрібно доплачувати.

Лікарні Сумської області, які уклали з НСЗУ договори на лікування інсультів, із квітня 2021 року отримали за це 26 млн грн”, — розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Перелік безоплатних послуг при лікуванні інсульту у лікарнях. 

Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:

  • Первинний огляд.

  • Термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія.

  • Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.

  • Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.

  • Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.

  • Ендоваскулярне лікування (це малоінвазивна хірургія судин).

  • Нейрохірургічна допомога.

  • Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.

  • Забезпечення ліками з Нацпереліку.

  • Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.

  • Вторинна профілактика інсульту.

  • Харчування в стаціонарі.

  • Медична реабілітація.

Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно. Адже це невідкладний стан і людину в медичний заклад часто привозить швидка допомога. Медики мають надати допомогу безоплатно незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем. 

Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?  

  1. Переходьте за посиланням https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts.

  2. Обирайте дашборд “Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг”.

  3. У лівому крайньому віконці оберіть свою “Область” та “Групу послуг — 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті”.

  4. Карта покаже найближчі лікарні, які діагностують і лікують інсульти.

  5. З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші — звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн: https://nszu.gov.ua/gromadyanam/osobistij-prijom/citizen-form.

Общество Здравоохранение Инсульт
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