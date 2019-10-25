На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ

Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Серед основних ознак: порушення мовлення (труднощі при вимові слів), асиметрія обличчя, слабкість або оніміння в кінцівках, неможливість підняти руки вгору, інтенсивний головний біль та сплутаність свідомості.
При перших ознаках інсульту у людини необхідно викликати швидку (103) або за крайньої необхідності самостійно доставити пацієнта у лікарню.
У Сумській області є 8 лікарень, які мають договір з НСЗУ на лікування інсульту.
Чотири в Сумах:
Сумська обласна клінічна лікарня.
Центральна міська клінічна лікарня.
Клінічна лікарня Святого Пантелеймона.
А також:
Роменська центральна районна лікарня;
Конотопська центральна районна лікарня;
Охтирська центральна районна лікарня;
Глухівська міська лікарня;
Шосткинська центральна районна лікарня.
Швидка має доставити пацієнта саме в ту лікарню, що має відповідний договір з Національною службою здоров'я. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію. За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада.
Чому важливо доставити пацієнта саме в лікарні, які мають договір з НСЗУ?
Від швидкої та точної діагностики залежить успіх подальшого лікування та реабілітації людини. Пацієнта критично важливо доставити в лікарню, яка має обладнання та лікарів, що можуть діагностувати інсульт в перші кілька годин пiсля появи симптомів.
НСЗУ в свою чергу контрактує лише ті лікарні, які гарантують:
Цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації;
Цілодобову роботу обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють провести візуалізацію і точно визначити діагноз.
Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої.
Лікування інсульту повністю безоплатне для пацієнта.
“Лікування інсультів є пріоритетом Програми медичних гарантій, тому Національна служба здоров’я платить за це медичним закладам за підвищеним тарифом. Наприклад, у разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань тариф становить понад 97 тис. грн. Цих грошей цілком вистачає на діагностику, лікування та реабілітацію пацієнта, йому не потрібно доплачувати.
Лікарні Сумської області, які уклали з НСЗУ договори на лікування інсультів, із квітня 2021 року отримали за це 26 млн грн”, — розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.
Перелік безоплатних послуг при лікуванні інсульту у лікарнях.
Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:
Первинний огляд.
Термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія.
Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.
Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.
Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.
Ендоваскулярне лікування (це малоінвазивна хірургія судин).
Нейрохірургічна допомога.
Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.
Забезпечення ліками з Нацпереліку.
Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.
Вторинна профілактика інсульту.
Харчування в стаціонарі.
Медична реабілітація.
Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно. Адже це невідкладний стан і людину в медичний заклад часто привозить швидка допомога. Медики мають надати допомогу безоплатно незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.
Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?
Переходьте за посиланням https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts.
Обирайте дашборд “Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг”.
У лівому крайньому віконці оберіть свою “Область” та “Групу послуг — 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті”.
Карта покаже найближчі лікарні, які діагностують і лікують інсульти.
З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.
Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші — звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн: https://nszu.gov.ua/gromadyanam/osobistij-prijom/citizen-form.
Прогнозы врача относительно сезона респираторных инфекций и новой волны коронавируса...
Тромбозы — одно из самых серьезных последствий заболевания COVID-19. И учитывая прогнозы новой волны пандемии, эта тема остается актуальной. Поражения...
Спробуємо розібратися в питанні медицини в Сумській області. Лонгрід, частина перша....
Більше 30% мешканців Сумської області, яким зараз 25 років та більше, мають високий ризик впродовж життя захворіти на гострий інсульт....
Сегодня, 25 октября, во время брифинга медики и чиновники рассказали о подготовке города к эпидсезону, важность вакцинации и кто в...