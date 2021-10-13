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Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни

З настанням холодів ми все частіше мріємо про можливість зігрітися у теплому ліжку. Період адаптації восени може пройти значно комфортніше, якщо ви правильно підійдете до вибору ковдри.

Для осінньої сирості та зимових холодів найкращим варіантом стане ковдра з вовни. Адже зігріваючі властивості цього матеріалу відомі ще з давнини.

Торгівельна марка «Чарівна ніч» вже не один рік пропонує ковдри власного виробництва з вовни овець.  Наповнювач для таких моделей є абсолютно натуральним, в його якості можна бути стовідсотково впевненими - вовна обробляється на потужностях текстильної компанії і проходить всі етапи очистки та переробки під контролем технологів. Вироби з вовни гарно зберігають тепло та підтримують комфортну для тіла температуру, вони гігроскопічні завдяки порожнистій структурі наповнювача. Важливим аргументом на користь вибору такої ковдри будуть оздоровчі  властивості матеріалу .  Ковдра з наповнювачем з вовни відрізняється м’якістю, легкістю, вона невибаглива в догляді та зносостійка. Виробник попіклувався, аби стьобані ковдри  мали надійну простежку та слугували якнайдовше.  В європейських країнах ковдри з вовни дуже цінуються, вважаються елітним виробом та чимало коштують. Але завдяки тому, що в Сумах зберегли виробництво, українці мають можливість придбати вітчизняні ковдри гарантовано з вовни вівці та по прийнятним цінам.

Онлайн-магазин текстильної компанії «Чарівна ніч» пропонує поціновувачам натуральних речей стьобані ковдри з наповнювачем з вовни у асортименті. Покупець може придбати ковдру необхідного розміру та щільністю наповнювача - товщу або тоньшу. На своє уподобання можна обрати й матеріал чохла. Це може бути поплін, ранфорс, сатин або бязь.

Гарним доповненням до такої ковдри на сезон холодів стане наматрасник з вовни. Цей виріб має такі ж зігріваючі та профілактичні властивості, як і ковдра з наповнювачем з вовни. Але на додаток він захистить ваш матрац від пилу, забруднень, рідини та подовжить його термін експлуатації. За щільністю наповнювача – одношаровими або багатошаровими.  За своїми функціями вони можуть бути ортопедичними, захисними, коригувальними або спеціальними. Наматрасники з вовною, як і ковдри простьобані стрічкою для зберігання форми та запобігання деформації виробу.

Стьобані ковдри та наматрасники з наповнювачем з вовни від текстильної компанії “Чарівна ніч” гарантують теплі та комфортні ночі, навіть, якщо в квартирі буде прохолодно.

Торгівельна марка «Чарівна ніч», спеціалізується на виробах для сну та  відпочинку: домашній текстиль, різноманітні ковдри, топери та наматрацники з коноплі , постільна білизна, подушки – все, що забезпечить  затишок в оселі  та стане гідним подарунком для рідних та друзів.

Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів компанії за телефонами: 0508806677, 0932127667, 0964616677 або на сайті ТМ «Чарівна ніч».

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Общество
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