20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози 20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози (РМЗ). І тому весь жовтень присвячено висвітленню проблем цього загрозливого захворювання.

У багатьох країнах з жінками проводиться активна просвітницька робота: лікарі-онкологи, громадські організації та органи влади акцентують особливу увагу на профілактиці та боротьбі з РМЗ.

Рожева стрічка — міжнародний символ, який використовують особи і організації, залучені до руху з інформування суспільства про рак молочної залози.

Рак молочної залози — найчастіша форма злоякісних пухлин у жінок, що складає близько 20% від усіх злоякісних пухлин. Ймовірність виникнення раку збільшується з віком прямо пропорційно, приблизно 4% хворих складають жінки молодші 30 років. Найбільша смертність від раку грудей зазвичай у віці 40-50 років.

Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка, хоча у одних ризик захворювання високий, а в інших – низький. Чинниками, які підвищують ризик захворювання, є: вік понад 40 років, спадкова схильність, пізня менопауза, ранній початок місячних (до 12 років), пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їх відсутність, переривання вагітності, фіброзно-кістозна мастопатія, ожиріння, куріння. До цього переліку можна додати також погану екологію, гормональні порушення, неправильне харчування, алкоголізм.

Як і в усьому світі, захворюваність на рак молочної залози в Україні зростає в середньому на 1 — 2% за рік, у структурі онкопатології українок РМЗ посідає одне з перших місць. Кожні 30 хвилин в країні виявляється новий випадок раку молочної залози, і щогодини від нього помирає одна жінка. В цілому щороку це грізне захворювання забирає життя майже 7,5 тис. жінок по всій Україні.

За даними Національного інституту раку, РМЗ – найбільш поширене злоякісне онкозахворювання в Україні. За рік РМЗ виявляють більше ніж у 15 тис. українок. Причому дуже часто на пізніх стадіях, коли врятувати жінку важко, а то й взагалі неможливо. Рівень захворюваності цією недугою у нашій країні за останні 50 років виріс з 17,6 до 70,9 на 100 тис. жінок і тенденції до зниження немає.

Слід зазначити, що тривалість нормального життя хворих на РМЗ після встановлення діагнозу на початкових стадіях хвороби (так звана нульова, перша і максимум друга, а всіх стадій існує п’ять) і правильно проведеного лікування становить понад 25 років. Тобто прогноз захворювання залежить від того, наскільки вчасно вдалося діагностувати хворобу!

Основними методами, які дозволяють своєчасно виявити це захворювання, є:

• регулярне самообстеження молочних залоз;

• обстеження у мамолога-онколога один раз на рік;

• УЗД молочних залоз жінкам віком до 40 років – 1 раз на 2 роки, після 50 років – щорічна мамографія.

Рак молочної залози належить до «візуальних» форм раку, виявлення яких не потребує складних методів діагностики. Фахівці стверджують, що кожна жінка витративши 10-15 хвилин щомісячно, може запобігти трагедії. А для цього кожна жінка повинна самостійно обстежувати молочні залози за наступною методикою.

Техніка самостійного проведення самообстеження молочних залоз.

Огляд молочних залоз рекомендовано проводити щомісяця на 8-12-й день

менструального циклу.

1. Стати перед дзеркалом. Оглянути молочні залози. Зверніть увагу на наявність будь — яких змін форми грудей, зовнішній вигляд шкіри та сосків.

2. Підняти руки за голову і оглянути обидві грудні залози.

3. Правою долонею пропальпувати ліву молочну залозу кінчиками великого і вказівного пальців, стиснути сосок, звернути увагу на наявність виділень та їх характер. Пропальпувати ліву підпахвинну та ліву надключичну ділянки. Таким же чином обстежити праву молочну залозу

4. Якщо залоза великого розміру, її необхідно підтримувати знизу лівою рукою – ліву, правою – праву, а долонею протилежної руки по черзі пропальпувати молочні залози.

5. Лежачи на спині, ліву руку треба покласти за голову, а долонею правої руки обстежити ліву молочну залозу. Таким чином треба обстежити і праву молочну залозу.

У разі виявлення будь-яких змін з боку молочних залоз необхідно звернутися до лікаря мамолога – онколога Сумського обласного онкологічного диспансеру.

Вас мають насторожити:

- припухлість, твердий вузол, ущільнення;

- набряк, локальне підвищення температури, почервоніння або потемніння шкіри;

- зміна розміру або форми молочних залоз;

- заглиблення або зморщення шкіри;

- свербіж, виразки або висипи на сосках;

- западання соска або іншої частини грудей;

- раптові незвичні виділення із сосків;

- поява постійного болю в одній ділянці.

Своєчасне звернення до лікарів (ультразвукове та мамографічне обстеження молочних залоз) дозволяє виявляти новоутворення на ранніх стадіях розвитку.

Вся профілактична та лікувальна робота в місті Суми та області координується Сумським обласним клінічним онкологічним диспансером, що є спеціалізованим медичним закладом, в якому існують всі можливості для якісної діагностики та лікування РМЗ.

Сумський онкологічний диспансер запрошує жіноцтво Сумщини пройти безкоштовний огляд онколога-мамолога.

Обирайте зручний саме для Вас спосіб записатися на прийом (за наявності електронного направлення сімейного лікаря)

- за телефоном реєстратури: 0542 700-351,0542 700-352

- особисто в реєстратурі поліклініки СОКОД за адресою вул.Троїцька, 48 ;

- в медичній системі HELSI.ME

КОЖНА ЖІНКА ПОВИННА ЗНАТИ:

Раннє виявлення раку – запорука його повного вилікування!

Рак молочної залози – не вирок, це хвороба, яку лікують і перемагають!