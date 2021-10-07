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Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу

Павло Білоус із Сум працює ковалем і зізнається, що зовсім не звик сподіватися на удачу. Чоловік усе своє життя розраховував лише на себе і на підтримку дружини та дітей.

Утім, коли рік тому на касі в Епіцентрі йому розповіли про проєкт «Мільйони добрих справ», вирішив цей шанс не проґавити. І не прогадав, бо вже за місяць разом із родиною святкував перемогу та будував плани, як витратить свій грант.  

Павлові вдалося обладнати усім необхідним власний цех із виробництва кованих виробів.

—     Коли гранти давали, я ледь не втратив свідомість. Я так хвилювався... дві ночі майже не спав. У мене не було можливості купити лінію порошкового фарбування. Це було нереально. Дякую Епіцентру, який допомагає таким людям як я, які хочуть чогось досягнути, але не мають можливості, – каже чоловік. 

На жаль, іноді трапляється так, коли до здійснення мрії лишається  крок, доля готує чергове випробування. «Я не працював близько трьох місяців. У доньки була важка операція — у неї рак головного мозку. Це дуже важко... Донька сильна. Вона переможе. Ми разом переможемо цю хворобу», – ділиться наболілим Павло. 

Наразі сім'я Павла продовжує боротися за здоров'я дівчинки. І Епіцентр просить усіх небайдужих не лишатися осторонь.

Епіцентр власним прикладом — проєктом «Мільйони добрих справ» – доводить: робити добрі справи легко! Ми це відчуваємо щоразу, коли дивимося у вічі нашим переможцям, бачимо їхні щирі усмішки та  блиск в очах від того, що займаються власною справою, – коментує результати проєкту Ірина Шинкаренко, директорка управління маркетингу та реклами ТОВ «Епіцентр».

Епіцентр у минулому році запустив Всеукраїнський проєкт «Мільйони добрих справ», у якому взяли участь понад 1,3 тис українських підприємців-початківців. Щоб отримати шанс на кошти для власної справи, покупці мережі «Епіцентр» заповнювали грантову заявку, у якій описували свою бізнес-ідею, план її реалізації та кошторис у межах грантової суми. З-поміж усіх заявок було обрано 40, які потрапили у півфінал. Переможців визначало експертне журі на основі відеопрезентацій півфіналістів та захисту бізнес-проєктів. Таким чином, кожен із 20 переможців отримав до 500 тис. гривень на розвиток власної справи. Також був обраний переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій», якого обрали глядачі YouTube-програм проєкту.

 Загальний призовий фонд склав понад десять мільйонів гривень. 

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Общество
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Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
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