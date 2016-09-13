Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність? Для багатьох місце СумДУ у щорічному рейтингу кращих університетів світу World University Rankings 2022 від журналу Times Higher Education стало несподіванкою. Заклад, який вважається молодим, залишив позаду університети з віковими історіями та досягненнями.

Серед 10 університетів України, що потрапили цьогоріч до рейтингу, сумський виш зайняв найвище місце – 501-600 в загальному оцінюванні та покращив минулорічні позиції. Для порівняння: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка посіли 1201+ місце.

У галузевих рейтингах Times Higher Education СумДУ на позиції 401-500 в галузі “Бізнес і Економіка”, серед українських вишів у цій групі - друге місце; у галузі “Інженерія” 501-600 позиція загального оцінювання та 1-2 місце серед ЗВО України; у галузі “Фізичні науки” на позиції 1001+. Згідно з University Impact Rankings від Times Higher Education (THE), університет - у топ-групі 600-800 університетів світу за рівнем суспільно-економічного впливу.

У рейтингу Young University Ranking від Times Higher Education сумський ЗВО знаходиться у топ-150 серед молодих університетів світу, що стрімко зростають і є у ньому єдиним представником з України. У даному оцінюванні беруть до уваги найкращі виші світу, яким не більше 50 років. Критерії відбору такі ж як і у THE, але скориговані, щоб дати меншу вагу репутації.

World University Rankings від Times Higher Education

Світовий рейтинг університетів Times Higher Education 2022 включає понад 1600 університетів у 99 країнах та територіях, що робить його найбільшим та різноплановим рейтингом університетів на сьогодні.

THE базується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності університету. Основними критеріями оцінювання є міжнародна діяльність, студентська та викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, рівень наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових статей, рівень освітніх послуг і так далі. Всі оцінки нормовані по максимуму і приведені за 100-бальною шкалою. За переважною більшістю цих показників СумДУ отримав вищі оцінки.

Рівень досягнень університетів у даному рейтингу оцінюється на підставі результатів комбінації статистичного аналізу їх діяльності, а також результатів щорічного глобального експертного опитування представників міжнародної академічної спільноти і роботодавців, які висловлюють свої думки про університети. Опитування охоплюють десятки тисяч вчених з більшості країн світу.

Рейтинги - початок

Вперше СумДУ відзначився у рейтингу Webometrics у 2005 році. Серед українських університетів це була десь 50 позиція. Відтоді стати вишем світового рівню стало метою для університету. І вже при розробці першої концепції установи було взято напрям на підвищення позицій у світовому рейтингу серед вишів. Пріоритетними спрямуваннями у роботі навчального закладу обрані – наукова та міжнародна діяльність, інноваційні технології. Не менш важливими пунктами концепції розвитку стали соціальні питання, сервіси для розвитку студентської молоді, спорту, мистецька діяльність.

Шлях до успіху

СумДУ системно працює над підвищенням іміджу гідного навчального закладу. Він є першим з українських закладів вищої освіти, що пройшов у 2014 році незалежний зовнішній аудит компанії QS де здобув найвищі оцінки (5 зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю студентів якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною орієнтованістю діяльності та е-learning.

В закладі постійно підтверджують свої лідируючі позиції: 131 призове місце у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт СумДУ - і це найвищий показник, а за кількістю призових місць у Всеукраїнських олімпіадах із навчальних дисциплін та спеціальностей є лідером серед вишів України. Обсяги наукових робіт за останній рік зросли на 40 відсотків, збільшилась частка міжнародних замовлень та грантів - наукові дослідження СумДУ замовляють з-за кордону. Їх обсяг досягнув 25% серед загальної кількості замовлень.

Свою думку щодо результату цьогорічного рейтингу висловив екс заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний: “Сумський університет працює над рейтингами вже мабуть десяток років на відміну від більшості українських вишів. Він першим в Україні взагалі почав звертати увагу на міжнародні рейтинги і це немає нікого дивувати - він один із найпотужніших. Там дуже сильна наукова частина. Завдяки зусиллям його попереднього ректора пана Васильєва, університет не просто здійснював дослідження, які фінансує держава - він заробляв на комерційних дослідженнях”.

Радник ректора, почесний ректор, голова вченої ради СумДУ Анатолій Васильєв відмітив, що отримати високі показники в рейтингу випадково неможливо, адже рейтинги оцінюють здатність вишу за накопиченим результатом та потенціалом. Колишній ректор відкидає можливість протекціонізму та наголошує про жорстку систему відбору та оцінювання в рейтингах.

СумДУ в інших рейтингах

QS World University Rankings. Щорічно компанія QS порівнює університети світу з шести метрик, щоб визначити найкращих з них. На рейтинг впливають: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, кількість цитувань викладачів, кількість іноземних викладачів і кількість іноземних студентів. В даному оцінюванні Сумду знаходиться у топ-групі 701-750 провідних університетів світу, а серед українських вишів на 4-5 місці.

Webometrics Ranking of World Universities - рейтинг, що оцінює академічну присутність університетів у всесвітній мережі, відкритість наукових та культурних знань широкому загалу, цитованість. Серед українських вишів СумДУ займає третє місце у загальному рейтингу, та четверте за цитованістю вчених в Google Scholar

Ranking Web of Repositories Webometrics - рейтинг репозитаріїв (наукових електронних бібліотек - електронних архівів документів наукового і освітнього призначення) університетів і наукових організацій. Репозитарій СумДУ посідає перше місце серед репозитаріїв університетів України та входить до топ-40 кращих інституційних закладів світу.

SCImago Institutions Rankings - глобальний рейтинг наукових установ, оцінює результати досліджень, рівень розвитку, міжнародне співробітництво, нормалізований імпакт і кількість наукових публікацій. СумДУ у топ-250 університетів Центральної та Східної Європи.

UI GreenMetric - міжнародний екологічний рейтинг показників сталості університетів. Сумський виш у топ-450 університетів світу.

U-Multirank - європейський рейтинг, який визначає більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін діяльності закладів освіти. За більшістю показників результати СумДУ перевищують середньосвітові.

ТОП-200 Україна 2020 - академічний рейтинг закладів вищої освіти України. Сумський державний університет у трійці кращих вишів України.

Scopus - наукометрична база, у якій за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша СумДУ серед лідерів науково-освітнього простору України.

Що є для університетів визнання у світових рейтингах?

Це, перш за все, імідж навчального закладу, за яким стоїть праця викладачів, студентів, менеджменту установи, це накопичений результат роботи закладу за багато років. Відзнака університетів у рейтингах - це міжнародне визнання диплому університету, а тому можливість стажування студентів та подальшого працевлаштування за обраним фахом у будь-якому куточку світу. І звичайно, це гарний стимул, щоб розвиватися і надалі. Адже передбачити позицію в рейтингу на наступний період неможливо - місце в рейтингу визначається не тільки успішністю певного закладу, але й динамікою розвитку інших університетів світу у різних напрямках діяльності.