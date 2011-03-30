Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум? В Сумах убирают торговые палатки на Центральном рынке. Здесь хотят привести в порядок территорию. Демонтируют два крайних ряда со стороны Набережной реки Стрелки.

Куда переселили предпринимателей?

Предпринимателей, которые здесь работали, заранее переселили внутрь рынка, где ранее были мясной и молочный павильоны, пишет Суспільне.

«Условия гораздо комфортнее, конечно, чем на улице. И покупателям здесь, думаю, будет удобнее намного. Но не очень нас люди еще знают просто. Мы ждем наших покупателей», - говорит Наталья.

Сюда переехали около 70 предпринимателей. Ремонт в павильоне сделала администрация рынка, обустройство в самих магазинах - за деньги арендаторов.

«Цена товара пока не изменилась. За аренду первые месяцы у нас действует скидка. Ненамного у больше нас получается цена, почти как на рынке, электричество входит сюда. То на то и выходит. Если у нас было много палаток на рынке, то теперь у нас один большой магазин», - говорит продавщица Виктория Гордиенко.

«Цена аренды поднялась, это накладнее, конечно, но за комфорт нужно платить. Втрое, еще может быть повышение, так как отопительный сезон», - говорит продавец Николай Сычев.

Что будет на месте палаток?

По проекту, в этой части рынка должны остаться два торговых ряда, остальные - уберут. Там хотят сделать тротуары, газоны, установить лавочки и детские игровые площадки. Для автомобилей обустроить до 100 парковочных мест.

Следующие 50 предпринимателей планируют переселить в здание, которое строится за селянским рынком, рассказал директор центрального рынка Расул Галаев. «Те, кто изъявил желание остаться на рынке, будут размещены в палатках со стороны улицы Засумская. Арендная плата практически для них не изменилась, возможно, если со всеми платежами брать, где за квадратный метр гривен до 50 всего лишь увеличилась», - сказал он.

Убирать палатки и обустраивать зоны могут без дополнительных документов, рассказал начальник городского управления архитектуры Андрей Кривцов, потому что ничего не строят.

«Где-то 15 лет назад был план реконструкции рынка, и именно Проектное решение на градостроительный совет выносилось об освобождении данных территорий. В настоящее время такого проекта я не видел, но я знаю, что были давно такие обещания, когда они реконструируют сам рынок, они будут потихоньку освобождать место и делать благоустройство, которое было в советское время. Эта территория, насколько я понимаю, в аренде у Центрального рынка, и он ее проводит в соответствие с тем, чтобы сделать благоустройство, а вот этот простите «шанхай» убрать», - сказал г-н Кривцов.

Второй этап демонтажа на центральном рынке планируют начать через два месяца. Обустраивают территорию, говорит заместитель директора рынка Владимир Фильо, за собственные и кредитные деньги.