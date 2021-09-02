Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:43152

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?

З 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсуліни безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за договором з Національною службою здоров'я. Вартість інсулінів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом, які потребують інсулін, станом на кінець 2020 року за даними Державного експертного центру. 

Щоб з 1 жовтня вже отримувати інсуліни за програмою “Доступні ліки” пацієнту з діабетом потрібно  відвідати ендокринолога. Це необхідно для того, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я. 

В індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений діагноз та призначення інсуліну із визначенням типу, виду та дозування. На основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну.

Індивідуальний план лікування пацієнта складає виключно ендокринолог, який приймає амбулаторно. Не сімейний лікар і не ендокринолог стаціонару. Не потрібно чекати 1 жовтня - лікарі-ендокринологи вже мають можливість складати такі плани. Для лікарів-ендокринологів Академія НСЗУ створила навчальний курс “Ведення медичних записів пацієнтів з діабетом на амбулаторному рівні”, який є обов’язковим і доступний на сайті Академії. 

Однак на 9 вересня лікарі-ендокринологи Сумської області створили індивідуальні плани лікування для 435 пацієнтів з діабетом. 

Загалом в медзакладах області працює 60 лікарів-ендокринологів, які зареєстровані в Електронній системі охорони здоров’я. З них 44 зареєструвалися на курс НСЗУ та 32 вже завершили його.

Важливо, що повторний рецепт зможе також виписати і сімейний лікар. І це полегшує доступ пацієнта до необхідного лікування. 

Однак сімейний лікар може виписати електронний рецепт за вже встановленим ендокринологом планом лікування, але не може змінити призначення ендокринолога. Якщо інсулін закінчився раніше, ніж передбачалося планом лікування, то сімейний лікар направляє пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового плану. А до кого звертатись за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно. Це комфортніше для пацієнта та сприятиме кращому доступу до потрібних лікарських засобів.

Вже з електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів. В аптеці потрібно надати електронний рецепт або назвати його номер та код підтвердження й отримати призначений препарат. 

Перелік аптек, в яких можливо отримати інсулін за електронним рецептом, можна буде дізнатись у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77 або на сайті nszu.gov.ua. Ця інформація буде доступною після укладення договорів з аптеками. 

Общество Диабет Инсулин
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Сегодня 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
Вчера 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки
02.09.2021 16:43
view counter

Новости

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)
Сегодня 08:27
В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу
Сегодня 17:08
В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста
Сегодня 16:47
На Сумщине будут искать 562 призывников
Сегодня 16:11
В Сумах столкнулись два «японца»
Сегодня 16:05
«Хрен вам, а не 5 грн»: мэр Сум ответил на петицию об уменьшении тарифов в маршрутках
Сегодня 16:01
На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы
Сегодня 15:37
В Сумах сбили пенсионерку
Сегодня 15:34
В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра
Сегодня 15:19
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 15:09
На Роменщине полицейские устанавливают местонахождение пропавшего мужчины
Сегодня 15:04
Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом
Сегодня 14:59
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.