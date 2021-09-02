У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно? З 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсуліни безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за договором з Національною службою здоров'я. Вартість інсулінів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом, які потребують інсулін, станом на кінець 2020 року за даними Державного експертного центру.

Щоб з 1 жовтня вже отримувати інсуліни за програмою “Доступні ліки” пацієнту з діабетом потрібно відвідати ендокринолога. Це необхідно для того, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.

В індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений діагноз та призначення інсуліну із визначенням типу, виду та дозування. На основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну.

Індивідуальний план лікування пацієнта складає виключно ендокринолог, який приймає амбулаторно. Не сімейний лікар і не ендокринолог стаціонару. Не потрібно чекати 1 жовтня - лікарі-ендокринологи вже мають можливість складати такі плани. Для лікарів-ендокринологів Академія НСЗУ створила навчальний курс “Ведення медичних записів пацієнтів з діабетом на амбулаторному рівні”, який є обов’язковим і доступний на сайті Академії.

Однак на 9 вересня лікарі-ендокринологи Сумської області створили індивідуальні плани лікування для 435 пацієнтів з діабетом.

Загалом в медзакладах області працює 60 лікарів-ендокринологів, які зареєстровані в Електронній системі охорони здоров’я. З них 44 зареєструвалися на курс НСЗУ та 32 вже завершили його.

Важливо, що повторний рецепт зможе також виписати і сімейний лікар. І це полегшує доступ пацієнта до необхідного лікування.

Однак сімейний лікар може виписати електронний рецепт за вже встановленим ендокринологом планом лікування, але не може змінити призначення ендокринолога. Якщо інсулін закінчився раніше, ніж передбачалося планом лікування, то сімейний лікар направляє пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового плану. А до кого звертатись за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно. Це комфортніше для пацієнта та сприятиме кращому доступу до потрібних лікарських засобів.

Вже з електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів. В аптеці потрібно надати електронний рецепт або назвати його номер та код підтвердження й отримати призначений препарат.

Перелік аптек, в яких можливо отримати інсулін за електронним рецептом, можна буде дізнатись у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77 або на сайті nszu.gov.ua. Ця інформація буде доступною після укладення договорів з аптеками.