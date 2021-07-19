Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно Мій власний, аж ніяк не маленький, досвід роботи у практичній інфектології, в тому числі півтора роки у лікарні «першої хвилі», cвідчить, що спрогнозовувати захворюваність переважної кількості інфекційних хвороб — справа невдячна. Проте, аби не наступити на ті ж самі граблі, спробую.

Отже, КОВІД дав нам перепочинок. Але чи надовго? Помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно, що ось-ось все стане як раніше. Що завтра ми прокинемося, і старий, добрий (нехай і не дуже добрий, але все в порівнянні) світ протягне нам свої руки. Проте, факти говорять зворотне...

Одним з найбільш об'єктивних показників епідситуації з COVІD-19 є індикаторний показник щодо епідемічної небезпеки або захворюваність за останні два тижні в разрахунку на 100 тисяч населення. Цей показник 12 серпня 2021 року в нашому місті зрівнявся з минулорічним та склав 45,5. Далі пішов зріст. Безумовно, менш виражений, ніж рік тому, але досить помітний. Сьогодні, через 4 тижні, захворюваність в місті зросла у 2,5 рази (у 2020 це збільшення склало майже 5 разів). Збільшення захворюваності можна відслідити і в інших регіонах області, і в Україні загалом.

При цьому в стаціонарах наразі ми частіше бачимо пацієнтів з важким перебігом, що не дивно. Особливістю Delta є виражений з самого початку інтоксикаційний синдром через високий рівень вірусемії, значне підвищення температури, швидке, іноді навіть раптове, і раннє зниження сатурації. Збільшилася кількість хворих, які потребують кисневої підтримки. Більше виражені біль у горлі, нежить, виснажливий кашель, кишкові розлади, ураження нервової системи. Хвороба дещо помолодшала. Хоча, як і раніше, більша тяжкість перебігу спостерігається у віці 60+.

Прикро, що і досі до стаціонару надходять невакциновані з групи ризику, у т.ч. особи у поважному віці. Хоча саме вони повинні бути в пріоритеті щодо щеплення.

Ви знаєте, вже в березні-квітні ми з колегами відзначали, що COVІD під час весняної хвилі відрізнявся від свого осіннього варіанту, тобто підступна Delta, не проти ночі згадана, вже не перший місяць гуляє на просторах України.

Висновок один — чергова, третя хвиля, вже почалася та швидко набирає обертів...

А що буде далі? А далі можливі два сценарії розвитку подій. Перший — сприятливий. Населення дотримується всіх необхідних профілактичних заходів і процес стабілізується. Другий — негативний. Якщо ми будемо ігнорувати засоби гігієни, не дотримуватися соціальної дистанції, нехтувати захисними масками, то цілком можливий значний приріст захворюваності з подальшим введенням «жорсткого» карантину і запровадженням локдауна. При чому в обох варіантах головним режисером майбутніх подій виступає населення, тобто кожний з нас.

Тому поки треба йти далі у всьому цьому — з масками, антисептиками і дистанціями, але без істерик. І бажано з антитілами. Пам‘ятайте: ваші шанси захворіти на COVІD-19 вдруге незначні. Ну, а якщо ви щеплені, то, навіть захворівши, звільнитеся легким переляком. Вакцинація є способом захистити себе і близьких від важкого перебігу, госпіталізації та навіть смерті. У Великобританії, наприклад, де охоплення щепленнями груп ризику вище 90 %, сьогодні рівень смертності у

17 разів нижчий. Так, хворіють, але це переважно люди молодого віку й діти, а вони часто переносять хворобу в легкій та безсимптомній формі.

Ми живемо у світі мікроорганізмів, а не вони в нашому. Втім ми потрібні їм живими, щоб було де розмножуватися, змінюватися, продовжувати своє існування зрештою. Через те вірусам не цікаво знищувати нас. Тож вони пристосовуються. Та й ми не сидимо, склавши руки:

шукаємо і знаходимо нові, eфективні лікарські засоби, розробляємо вакцини. До речі, за думкою ряду фахівців, спалах COVІD-19 в найближчі 10 років перейде від пандемії до ендемічної форми і буде залишатися на постійному базовому рівні. Тобто Sars-CoV-2 може стати звичайною «дитячою хворобою», коли перше інфікування відбувається у віці від 3 до 5 років. А люди похилого віку все ще можуть заражатися, але вони матимуть імунний захист від важкого перебігу. Тому налаштовуйтесь на позитив — все буде добре. Бо інакше і бути не може.

Ірина Троцька, головний інфекціоніст Сумщини