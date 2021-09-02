Муніципальна няня: що треба знати батькам Понад два роки тому було запровадженого послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Про те, хто може бути муніципальною нянею, як скористатися послугою та про підстави для відмови у наданні компенсації розповідають юристи системи безоплатної правової допомоги.

Так, відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68, батьки, у яких є діти до трьох років, можуть офіційно найняти на роботу няню і отримувати за це щомісячну компенсацію в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року (1921 грн. станом на

2021 рік), а у випадку догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання − у двох розмірах прожиткового мінімуму. Послуга «муніципальна няня» − послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною.

Компенсація послуги «муніципальна няня» надається її отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», за винятком тих отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, а також отримувачів послуги «муніципальна няня», у яких одночасно народилося троє і більше дітей.

Хто може бути муніципальною нянею?

Муніципальна няня − будь-яка фізична особа – підприємець або юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини. Муніципальна няня може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї.

Як скористатись послугою «муніципальна няня»?

Між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею укладається письмовий договір, який, зокрема повинен містити:

- назву послуги;

- обсяги з визначенням конкретних заходів;

- інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд;

- інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми;

- умови та строк надання послуги;

- вартість, періодичність оплати послуги;

- відповідальність сторін;

- місцезнаходження сторін договору.

Громадяни України, іноземці без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею мають право на відшкодування вартості послуги «муніципальна няня», що є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.

Після підписання договору

Протягом місяця, після підписання договору, батьки дитини повинні подати паперову або електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня» до підрозділу соціального захисту населення, а також:

- заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунка в установі банку;

- копію договору, укладеного з муніципальною нянею;

- відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) за місяць, в якому подано заяву (в електронній формі зазначаються відомості, що підтверджують такі витрати);

- інші документи, що підтверджують певні обставини, наприклад, наявність у дитини інвалідності або тяжкого захворювання.

Заяви разом з документами, також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Строки розгляду заяви

Після надходження усіх документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення протягом 10 робочих днів приймається рішення про призначення компенсації в рамках послуги «муніципальна няня», яке протягом трьох днів надсилається заявнику.

Виплати компенсації здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок заявника до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому були надані документи, що підтверджують витрати на послуги няні.

Дострокове розірвання договору

Якщо договір розірвано достроково, батьки зобов’язані протягом одного робочого дня повідомити про це та інші обставини, що впливають на можливість надання нянею послуг (зміни сім’єю місця проживання, припинення нянею здійснення підприємницької діяльності тощо) територіальне управління соціального захисту населення.

Хто не може отримати компенсацію послуг «муніципальна няня»?

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, отримувачам послуги «муніципальна няня», які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Компенсація за послуги няні не скасовує декретні виплати та відпустку для догляду за дитиною, а також інші соціальні пільги та виплати, які отримує родина.

Підстави для відмови у призначенні компенсації

Відмовити у призначенні компенсації послуг «муніципальна няня» можуть у випадках:

- подання пакета документів не в повному обсязі;

- відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та/або викладення недостовірної інформації в договорі;

- встановлення факту порушення вимог до муніципальної няні, або до отримувача послуги «муніципальна няня».

Чи можуть родичі дитини (бабуся або дідусь) бути муніципальною нянею?

Обмежень у даному питанні немає, бабуся або дідусь можуть бути муніципальною нянею. Треба лише зареєструватися фізичною особою – підприємцем або заснувати юридичну особу, яка надаватиме послугу догляду за дітьми до 3-х років. Такий варіант є особливо вигідний тим особам, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії.

Інформацію підготувала юристка Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Павлосюк.