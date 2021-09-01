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10 причин отказаться от чая в пакетиках ®

Чай – самый распространенный напиток в мире. Его пьют на завтрак, обед, ужин и в перерывах на работе.

Из-за быстрого темпа жизни многие люди употребляют чай в пакетиках: он не нуждается в наличии посуды для заваривания, а просто опускается в чашку с кипятком. Простое приготовление нравится многим любителям чайного напитка, не подозревающим о содержании в нем токсинов (фторидов и пестицидов). В некоторых пакетиках уровень пагубных веществ значительно завышен, поэтому экологи рекомендуют купить чай, который нужно настаивать. 

Почему не стоит пить чай из пакетиков?

Чай из пакетиков не рекомендуется употреблять по нижеописанным причинам.

  1. Содержание пестицидов. Чайные пакетики производятся из материала, содержащего эпихлоргидрин, который используется как пестицид. Активность ядовитого вещества возрастает во время контакта с кипятком. Оно провоцирует бесплодие, разрушает иммунитет и стает причиной новообразований.

  2. Пластиковые треугольники. Чайные пакеты треугольной формы изготавливаются из пластика, который при нагревании выделяет токсичные вещества. Одноразовое питье такого напитка особого вреда не принесет, но его регулярное потребление чревато негативными последствиями со здоровьем. Если употреблять листовой китайский чай, который заваривается, иммунная система будет благодарить каждый день.

  3. Обработка пакетиков хлором. Некоторая чайная упаковка отбеливается хлорсодержащим средством, которое во время опускания в кипяток попадает в жидкость, что со временем может вызывать проблемы со здоровьем.

  4. Содержание в чайном пакете фторидов. Листья чая пропитываются фтористыми соединениями, накапливающимися во время роста растения. Дешевые напитки часто производят из старого чайного листа, содержащего большой процент фторидов. В результате длительного потребления ядов у людей развиваются проблемы с почками, костями и зубами. Китайский пуэр чай собирается на экологически чистых плантациях, высушивается по специальной технологии и производится только в листовом формате. Эта особенность помогает сохранить все его полезные свойства.

  5. Чай не промывается перед помещением в пакетик. Многие недобросовестные компании в процессе выращивания чайной плантации используют пестициды. На производстве продукцию измельчают и, не промывая, помещают в пакетики. Если листья обрабатывались химией, то она попадает в чашку с приготовленным напитком. Китайский зелёный чай выращивается без применения пестицидов и других химических средств, поэтому полностью безопасен и полезен.

  6. Для полного раскрытия чая необходимо пространство. Чтобы чай раскрылся и полностью передал свой вкус и аромат, ему нужно достаточно места, чего нет в пакетике. Когда в чайнике заваривается чай оолонг, листья раскрываются, увеличиваются в размере и передают свои лучшие вкусовые качества.

  7. Влияние чайных пакетиков на окружающий мир. Упаковка с чаем сделана из неразлагающихся материалов, которые засоряют среду. Химия, использующаяся для производства пакетиков, также оказывает пагубное воздействие на почву.

  8. Вместо чая в пакетике чайный порошок. Многие производители упаковывают в одноразовые мешочки измельченные листья. Это мелкая крошка низкосортных сортов, которая не раскрывает вкус настоящего чая. Набор китайского чая, произведенного из крупных листьев, понравится неповторимым вкусом и ароматом каждому любителю горячего напитка.

  9. Наличие искусственных ароматизаторов. Недостаток вкусовых качеств производители чайной продукции в пакетиках заменяют ароматическими добавками. Если купить белый чай, то можно постоянно наслаждаться настоящим ароматом и вкусом горячего тонизирующего напитка.

  10. Стоимость чая в пакетиках завышена. Цена объясняется расходом сырья на упаковку и одноразовым завариванием.

В интернет-магазине «Чайная лавка» можно подобрать китайский чай с мелким и крупным листом, с разнообразным ароматом и вкусовыми качествами. Ценители рекомендуют попробовать набор «Чайный пьяница», созданный из 3 сортов, что отлично тонизируют и оказывают общеукрепляющее действие на организм.

Общество
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