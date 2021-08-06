Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів В мережі ТЦ «Епіцентр» продовжується акція до Дня народження компанії «Даруємо 50 мільйонів».

Сотні тисяч покупців вже взяли участь і випробували свою фортуну на мільйон. Трьом українцям удача усміхнулась по повній – вони стали мільйонерами. Понад 100 покупців отримали по 50 тисяч балів на картку Вигода ( 1 бал =1 грн). В компанії кажуть – все лише починається і чекають нових мільйонерів.

Мріяла про кавоварку, а отримала – цілий мільйон

Молода сім'я Наталі з Борислава, що на Львівщині, дуже любить маленькі подорожі автомобілем. А оскільки зараз збирають дітей до школи, то на вихідних приїхали у львівський Епіцентр.

- В Епіцентр приїжджаємо при кожній нагоді. Бо він великий і там завжди все є. Навіть не пригадую, що саме ми купували, - каже Наталя, - точно брали деякі канцтовари для школи, але загалом - просто придивлялися собі різні речі додому.

Придбавши товару на 1,5 тис грн та взявши участь в акції до Дня народження Епіцентру, не особливо дивились, який виграш випав. Наталія каже, що спонукала взяти участь та виграла по суті донька. Якби не вона, то нічого не відбулося б. Донька зареєструвала два чеки. За першим виграла 100 грн, а другий приніс цілий мільйон. Коли донька про це сказала, мати не сприйняла всерйоз. Лише коли зателефонував представник Епіцентру, стало зрозуміло, що виграш реальний

- В мене давно була мрія - купити кавоварку. Ніяк не можу назбирати собі на неї, бо завжди гроші потрібно витратити на щось інше. Хтось хоче айфони, ще щось, а я дуже хотіла кавоварку.

«Тепер не лише кавоварку зможе купити пані Наталія, - розповідає Ірина Шинкаренко, директор з реклами та маркетингу «Епіцентр». А ще багато необхідного товару на один мільйон виграних балів. Адже в Епіцентрі – бали чесні і рівноцінні: 1 бал=1 гривня. На картки нових мільйонерів буде зараховано по 1 мільйону балів.

А географія тих, хто отримав 50 тисяч балами – вся Україна. Юрій з Запоріжжя, Віктор з Хмельницького, Юлія з Харкова, Павло із Дніпра – та ще добра сотня щасливих переможців, які вже найближчими днями зможуть купувати товари за виграні бали.

- Їхала в Епіцентр за плиткою, робимо у квартирі ремонт,- розповідає харків’янка Юлія. Дуже подобається, що крім різноманіття плитки, що є в Епіцентрі, тут працюють фахівці - дизайнери, створюють чудову 3D візуалізацію. Ще й зараз не вірю, що отримала такий крупний виграш, до цього не вигравала й особливо не брала участі в таких акціях. Що відчула? Спочатку – не повірила, а потім – неймовірну радість та щастя. Тепер вірю у свою щасливу фортуну. А виграні бали планую витратити передусім на ремонт кімнати для 13-річної донечки.

Нагадаємо, що 7 серпня в Епіцентрі стартувала безпрограшна акція до Дня народження компанії «Даруємо 50 мільйонів». Кожен, хто перейде за посиланням на сторінку акції гарантовано отримає певну суму балів до мільйона. Шанс на мільйон отримає кожен, хто зробить покупку будь-яких товарів в Епіцентрі з карткою «Вигода» на суму від 1500 грн.

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