Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна На сайтах з пошуку роботи відкрито сотні вакансій в ІТ-галузі, компанії пропонують спеціалістам високий рівень компенсації, широкий соцпакет, можливості для професійного розвитку та багато іншого. Більше того: за даними Міністерства освіти і науки України цього року у ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей знову увійшли «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Але найширші можливості – у спеціалістів, які мешкають у великих містах.

Щоб покращити ситуацію на Сумщині, цього навчального року найбільша ІТ-компанія в Україні розпочинає співпрацю з Сумським державним університетом. Укладений між ЕРАМ Україна та СумДУ договір надає студентам та мешканцям міста ширші можливості для навчання, побудови успішної кар’єри та співпраці з глобальною компанією.





Чому це важливо

На початку року редакція однієї з найбільших ІТ-спільнот dou.ua створила рейтинг українських міст за зручністю для проживання ІТ-спеціалістів. Щоб інформація була якомога об’єктивнішою та різнобічною, журналісти зібрали та об’єднали статистичні дані з різних джерел та думки самих ІТ-спеціалістів. Суми посіли в рейтингу 19-те з 22-х місць.

У місті найнижчий рівень зарплат ІТ-спеціалістів, відносно небагато вакансій та недостатній розвиток ІТ-спільноти, на думку респондентів. Проте містяни високо оцінюють якість освіти, яку тут можна здобути (за цим показником Суми посідають 5-ту позицію).

Кроки для прориву

Одну з найширших представленостей у різноманітних рейтингах має Сумський Державний Університет. Завдяки цьому представники східноукраїнського офісу ЕРАМ обрали для співпраці даний виш.

«Основа розвитку та стрімкого зростання української ІТ-індустрії – таланти. ЕРАМ – глобальна компанія, яка присутня на ринку України понад 15 років. 10 з них ми інвестуємо кошти та час у розвиток молодих фахівців та досвідчених професіоналів», – розповідає Денис Гриньов, керівних освітніх програм ЕРАМ. – «Сьогодні ЕРАМ об’єднує 40 000 експертів з 37 країн світу, понад 10 000 з них співпрацює з нами в Україні. Ми маємо офіси у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Вінниці, незабаром наші представництва з’являться в Одесі та Івано-Франківську. Але спеціалістам не обов’язково їхати з рідного міста. Зокрема з нашою локацією на сході вже співпрацюють інженери з Сум. Сподіваємось, завдяки інтеграції з СумДУ ще більше талантів Сумщини долучаться до нашої команди».

Співпраця з Сумським державним університетом дозволить поєднати для студентів ІТ-дисциплін та усіх охочих змінити професію фундаментальні знання та практичні навички, необхідні для побудови кар’єри.





Про перспективи

«Ми підрахували, що у 2021 понад 1000 молодших (так званих Junior) інженерів зможуть реалізувати свої таланти з ЕРАМ. І ще більше фахівців після навчання на наших програмах знайдуть роботу в інших компаніях!», – говорить Денис Гриньов. – «Раніше ми були сфокусовані на містах присутності наших офісів, але тепер бізнес і освіта знаходять спільні інтереси без географічних обмежень. Пишаємось партнерством із СумДУ та маємо плани щодо співпраці з вишами Херсону, Миколаїва, Ужгороду. Впевнений, що ми допоможемо їхнім студентам та мешканцям цих міст побудувати гідну кар’єру в ІТ».

Напрям EPAM University у східноукраїнській локації – це можливість навчатися по найпопулярнішим дисциплінам: Java, Javascript, .NET, Software Testing, Automated Testing, Data Engineering, DevOps, Business Analysis, Android, iOS, UX Design, Python, Performance Optimization, Salesforce, Business Intelligence. Експерти компанії діляться зі студентами старших курсів та усіма охочими змінити професію технічними знаннями та навиками роботи у проєктних командах. До того ж, від кандидатів не вимагають жодних інвестицій за винятком часу та зусиль на навчання.

Дізнатись про актуальні набори в EPAM University можна на офіційному сайті, на Facebook-сторінці та у Telegram-каналі.

®