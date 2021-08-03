Общество

admin
admin
Вчера 21:38640

JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии

Платформа JUNGO создана специально для того, чтобы специалисты могли находить хорошую работу, а работодатели – надежных сотрудников и исполнителей проектов.

работа в it

IT-индустрия – наиболее перспективное направление работы. В последние годы онлайн-среда стала очень привлекательной для развития бизнеса. Тысячи компаний полностью или частично перешли на данный формат. Результатом стал дефицит хороших специалистов. Претенденты на вакансии есть, но далеко не все знают, где искать работодателей. И тем, и другим будет полезен портал https://jungo.dev/ru, объединяющий квалифицированных работников и нанимателей.

Поиск работы в IT-сфере – просто

Платформа JUNGO создана специально для того, чтобы специалисты могли находить хорошую работу, а работодатели – надежных сотрудников и исполнителей проектов. Площадка объединяет всех представителей IT-сферы в Украине и за ее пределами. Чтобы использовать все ее возможности, необходимо пройти стандартную процедуру регистрации. Этот сайт имеет ряд неоспоримых преимуществ для соискателей. Последние могут выбрать здесь компанию, постоянную, временную, дополнительную работу с полной или частичной занятостью, в офисе и на удаленке. Удобные многочисленные фильтры позволяют сделать процесс поиска предельно простым и быстрым.

Платформа полезна не только для заработка, но и для приобретения опыта. Тут нередко встречаются предложения по стажировке, реализации интересных проектов. Соискатели могут не только просматривать объявления, но и отправлять резюме, получать персональные запросы от работодателей. Для обсуждения деталей между сторонами на сайте предусмотрен удобный чат.

Как подобрать лучших работников

подбор it-работников

Рекрутеры заинтересованы в молодых, талантливых, перспективных специалистах, готовых учиться и совершенствоваться в выбранной сфере. Но и их поиском возникают проблемы. Очень часто кандидаты не соответствуют установленным критериям. Проведение собеседований с ними только отнимает драгоценное время.

Используя функциональные возможности платформы JUNGO, работодатели могут упросить задачу с поиском работников. Площадка позволяет:

    • • просматривать резюме кандидатов, отбирать лучших для дальнейших переговоров и сотрудничества;

    • • открывать вакансии и получать запросы от людей, действительно готовых работать;

    • • знакомиться с полезной информацией индустрии.

Другими словами, сайт JUNGO решает задачи рынка труда всесторонне. Благодаря ему исчезают географические преграды. IT-специалисты зачастую справляются с работой удаленно. Это значит, что найти на вакансию хорошего человека можно из любого региона. 

®

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
Вчера 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
view counter
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.