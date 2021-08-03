JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии Платформа JUNGO создана специально для того, чтобы специалисты могли находить хорошую работу, а работодатели – надежных сотрудников и исполнителей проектов.

IT-индустрия – наиболее перспективное направление работы. В последние годы онлайн-среда стала очень привлекательной для развития бизнеса. Тысячи компаний полностью или частично перешли на данный формат. Результатом стал дефицит хороших специалистов. Претенденты на вакансии есть, но далеко не все знают, где искать работодателей. И тем, и другим будет полезен портал https://jungo.dev/ru, объединяющий квалифицированных работников и нанимателей.

Поиск работы в IT-сфере – просто

Платформа JUNGO создана специально для того, чтобы специалисты могли находить хорошую работу, а работодатели – надежных сотрудников и исполнителей проектов. Площадка объединяет всех представителей IT-сферы в Украине и за ее пределами. Чтобы использовать все ее возможности, необходимо пройти стандартную процедуру регистрации. Этот сайт имеет ряд неоспоримых преимуществ для соискателей. Последние могут выбрать здесь компанию, постоянную, временную, дополнительную работу с полной или частичной занятостью, в офисе и на удаленке. Удобные многочисленные фильтры позволяют сделать процесс поиска предельно простым и быстрым.

Платформа полезна не только для заработка, но и для приобретения опыта. Тут нередко встречаются предложения по стажировке, реализации интересных проектов. Соискатели могут не только просматривать объявления, но и отправлять резюме, получать персональные запросы от работодателей. Для обсуждения деталей между сторонами на сайте предусмотрен удобный чат.

Как подобрать лучших работников

Рекрутеры заинтересованы в молодых, талантливых, перспективных специалистах, готовых учиться и совершенствоваться в выбранной сфере. Но и их поиском возникают проблемы. Очень часто кандидаты не соответствуют установленным критериям. Проведение собеседований с ними только отнимает драгоценное время.

Используя функциональные возможности платформы JUNGO, работодатели могут упросить задачу с поиском работников. Площадка позволяет:

• просматривать резюме кандидатов, отбирать лучших для дальнейших переговоров и сотрудничества; • открывать вакансии и получать запросы от людей, действительно готовых работать; • знакомиться с полезной информацией индустрии.

Другими словами, сайт JUNGO решает задачи рынка труда всесторонне. Благодаря ему исчезают географические преграды. IT-специалисты зачастую справляются с работой удаленно. Это значит, что найти на вакансию хорошего человека можно из любого региона.

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