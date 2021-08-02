Сучасний безопераційний метод лікування геморою

Під час геморою розширюються і запалюються вени заднього проходу і прямої кишки, утворюються тромбовані вузли, які спричиняють біль та кровотечу під час випорожнення. З розвитком хвороби тромбовані вузли збільшуються і можуть випадати з прямої кишки.
При запаленні зовнішніх гемороїдальних вузлів зміни судинних сплетінь в області анального отвору видно неозброєним оком. Патологію внутрішніх вузлів лікар діагностує під час пальцевого огляду або при введенні аноскопа.
Гемороїдальні венозні сплетіння знаходяться в підслизовому шарі стінки анального каналу. Гемороїдальні вузли є частиною механізму, який забезпечує змикання заднього проходу і утримання калових мас. Факторами ризику розвитку запалення вузлів є:
Перераховані вище причини сприяють появі геморою у пацієнтів будь-якої статі. При малорухливому способі життя порушується кровообіг в періанальній зоні, а важка фізична праця і силові види спорту збільшують навантаження на судинні сплетення. При проносах і запорах страждає слизова, на ній з'являються пошкодження.
У жінок є додатковий фактор ризику – вагітність і пологи. Багато пацієнток проктолога вперше звертаються до лікаря після народження дитини. Під час вагітності збільшується вага тіла, зростає навантаження на тазові органи, що несприятливо впливає на стан гемороїдальних вузлів.
Починаючи з другої стадії, хворим з гемороєм рекомендується хірургічне лікування у зв'язку з посиленням негативних симптомів: біль стає сильнішим, під час випорожнення виникає кровотеча, трапляється випадіння вузлів. В «ОН Клінік» застосовується малоінвазивна методика лікування захворювання – латексне лігування гемороїдального вузла.
Метою операції є «знеструмлення» вузлу, позбавлення його кровопостачання. За допомогою спеціального пристрою – вакуумного лігатора – на ніжку вузла надягають латексне кільце. Воно перетискає судини, що живлять вузол, завдяки чому він природним чином відмирає протягом 12-15 днів. Некротизований вузол виходить з каловими масами. На місці колишнього запалення залишається невелика ранка, яка швидко гоїться.
Метод латексного лігування підходить для усунення геморою внутрішніх вузлів II-III стадії. Процедура малоінвазивна і безболісна. Вакуумний лігатор вводять через задній прохід і після охоплення гемороїдального вузла накидають на нього лігатуру. За один раз лікар накладає кільце на один-два вузла. Якщо їх кількість більше, знадобиться друга операція, яка проводиться через 4-6 тижнів. Ризик ускладнень від процедури становить менше 3%. Це один з найнижчих показників в порівнянні з іншими способами лікування. Пацієнт не потребує анестезії і може в день операції покинути медичний центр.
Протипоказанням до процедури є запальні процеси в анальній області: тріщини, парапроктит. Якщо у пацієнта виявлено гельмінтоз або урогенітальну інфекцію, потрібно спочатку їх вилікувати і лише згодом проводити лігування.
Протягом двох тижнів після накладення лігатури пацієнтові слід дотримуватися особливої гігієни після дефекації. Щоб уникнути запорів, необхідна дієта, в основі якої – рідка їжа, кисломолочні продукти. Також слід відмовитися від фізичних навантажень, підйому важкого, напруження.
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