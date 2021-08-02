Сучасний безопераційний метод лікування геморою Геморой – це найпоширеніше проктологічне захворювання, яким можуть хворіти і чоловіки, і жінки.

Під час геморою розширюються і запалюються вени заднього проходу і прямої кишки, утворюються тромбовані вузли, які спричиняють біль та кровотечу під час випорожнення. З розвитком хвороби тромбовані вузли збільшуються і можуть випадати з прямої кишки.

Вказувати на геморой може:

- відчуття стороннього предмета в задньому проході;

- печіння і поколювання в прямій кишці;

- біль під час випорожнення;

- поява крові в калових масах.

При запаленні зовнішніх гемороїдальних вузлів зміни судинних сплетінь в області анального отвору видно неозброєним оком. Патологію внутрішніх вузлів лікар діагностує під час пальцевого огляду або при введенні аноскопа.

Причини геморою у чоловіків і жінок

Гемороїдальні венозні сплетіння знаходяться в підслизовому шарі стінки анального каналу. Гемороїдальні вузли є частиною механізму, який забезпечує змикання заднього проходу і утримання калових мас. Факторами ризику розвитку запалення вузлів є:

- малорухливий спосіб життя і сидяча робота;

- важка фізична праця з підняттям важкого;

- деякі види спорту (бодібілдинг, велосипед тощо);

- часті закрепи і проноси при захворюваннях шлунково-кишкового тракту або через неправильну дієту;

спадкова схильність.

Перераховані вище причини сприяють появі геморою у пацієнтів будь-якої статі. При малорухливому способі життя порушується кровообіг в періанальній зоні, а важка фізична праця і силові види спорту збільшують навантаження на судинні сплетення. При проносах і запорах страждає слизова, на ній з'являються пошкодження.

У жінок є додатковий фактор ризику – вагітність і пологи. Багато пацієнток проктолога вперше звертаються до лікаря після народження дитини. Під час вагітності збільшується вага тіла, зростає навантаження на тазові органи, що несприятливо впливає на стан гемороїдальних вузлів.

Метод лікування геморою латексним лігуванням

Починаючи з другої стадії, хворим з гемороєм рекомендується хірургічне лікування у зв'язку з посиленням негативних симптомів: біль стає сильнішим, під час випорожнення виникає кровотеча, трапляється випадіння вузлів. В «ОН Клінік» застосовується малоінвазивна методика лікування захворювання – латексне лігування гемороїдального вузла.

Метою операції є «знеструмлення» вузлу, позбавлення його кровопостачання. За допомогою спеціального пристрою – вакуумного лігатора – на ніжку вузла надягають латексне кільце. Воно перетискає судини, що живлять вузол, завдяки чому він природним чином відмирає протягом 12-15 днів. Некротизований вузол виходить з каловими масами. На місці колишнього запалення залишається невелика ранка, яка швидко гоїться.

Кому підходить методика і як проходить процедура

Метод латексного лігування підходить для усунення геморою внутрішніх вузлів II-III стадії. Процедура малоінвазивна і безболісна. Вакуумний лігатор вводять через задній прохід і після охоплення гемороїдального вузла накидають на нього лігатуру. За один раз лікар накладає кільце на один-два вузла. Якщо їх кількість більше, знадобиться друга операція, яка проводиться через 4-6 тижнів. Ризик ускладнень від процедури становить менше 3%. Це один з найнижчих показників в порівнянні з іншими способами лікування. Пацієнт не потребує анестезії і може в день операції покинути медичний центр.

Протипоказанням до процедури є запальні процеси в анальній області: тріщини, парапроктит. Якщо у пацієнта виявлено гельмінтоз або урогенітальну інфекцію, потрібно спочатку їх вилікувати і лише згодом проводити лігування.

Протягом двох тижнів після накладення лігатури пацієнтові слід дотримуватися особливої гігієни після дефекації. Щоб уникнути запорів, необхідна дієта, в основі якої – рідка їжа, кисломолочні продукти. Також слід відмовитися від фізичних навантажень, підйому важкого, напруження.

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