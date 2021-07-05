На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели) Жители Сум и области стали больше болеть коронавирусом (хотя в 4 районах за неделю не было ни одного случая).

На понедельник, 26 июля, в области уже 78 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 78 169). После 101 нового случая за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 177 – на 75% больше (неделей ранее было на 10%). Относительный рост за неделю тоже вырос с 0,13% до 0,23%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло c 2 244 677 до 2 248 663- новых случаев 3986 (неделей ранее было 3460), больше на 15% (неделей ранее было на 1,5%). Рост - 0,18% за неделю (было 0,15%).

В Сумах уже 35 214 случаев заражения, 7 дней добавилось 73 новых случая (неделей ранее 40), дальше Сумской район - 4687, добавилось 5 (14), Конотоп - 4126, добавилось 9 (4), Шостка - 3635, добавилось 24 (3), Ахтырка – 3310, добавилось 2 (2); Ромны - 3214, добавилось 0 (0 ); Кролевецкий район - 2565, добавилось 10 (5); Глухов - 2369, добавилось 2 (0 ); Белопольский – 2329, добавилось 4 (12), Лебедин - 2017, добавилось 3 (3), Тростянецкий - 1967, добавилось 15 (2), Роменский - 1563, добавилось 1 (0 ); Бурынский - 1510, добавилось 3 (3), Путивльский - 1399, добавилось 0 (2); Недригайловский - 1252, добавилось 1 (1); Ямпольский - 1064, добавилось 0 (0 ), Ахтырский - 1063, добавилось 4 (1), Краснопольский - 977, добавилось 2 (0 ); Конотопский - 836, добавилось 3 (1), Глуховский - 780, добавилось 0 (5); Липоводолинский - 770, добавилось 2 (1), Лебединский - 598, добавилось 5 (0 ); Великописаревский - 414, добавилось 1 (0 ), Середина-Будский - 368, добавилось 5 (0 ), Шосткинский - 319, добавилось 5 (2).

За неделю на Сумщине выздоровело меньше, чем заболело - 145 человек (неделей раньше 123): в Сумах - 61 (47), дальше Конотоп - 12 (8 ), Сумской район - 22 (4), Липоводолинский - 0 (0 ), Ромны - 0 (7), Белопольский - 4 (5), Тростянецкий район - 9 (17), Путивльский - 2 (3), Кролевецкий район - 3 (0 ), Конотопский - 5 (1), Недригайловский - 0 (1), Роменский - 3 (8 ), Лебедин - 3 (2), Шостка - 5 (1), Ахтырка - 2 (3), Глухов - 1 (1), Глуховский - 3 (2), Шосткинский - 2 (1), Ахтырский - 0 (6), Великописаревский - 0 (0 ), Бурынский - 0 (0 ), Краснопольский - 9 (3), Середина-Будский - 0 (2), Лебединский - 0 (0 ), Ямпольский - 0 (0 ).

Всего выздоровело 76 697 (было 76 552). Процент выздоровления - 97,9% (7 дней назад был 97,9%), среднеукраинский – 97,1% (было 97,2%) – 2 184 365 из 2 248 663.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 9 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 7): в Сумском районе – 3 (71), в Сумах – 2 (всего 510), в Конотопе – 1 (106), в Ромнах – 1 (59), Белопольском – 1 (41), Шосткинском – 1 (15). Всего 1342. Процент смертности – 1,71% (было 1,71%). В Украине выше – 2,35% (было 2,35%) – 52 849 из 2 248 663.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям в «зеленой зоне», как и вся Украина. В норме все показатели: уровень заболеваемости – 26 на 100 тыс. населения (нужно меньше 75) – неделю назад было 18; уровень госпитализации – 13,6 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – 13,2; коэффициент выявления коронавируса – 3,8% (нужно меньше 20%) – 2,5%; охват тестированием – 435 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) - 385; динамика уровня госпитализации – плюс 3,6% (нужно меньше 50%) – плюс 13,8%; загруженность коек с кислородом – 11,6% (нужно меньше 65%) – было 11%.