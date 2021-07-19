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Вчера 17:38253

Большие картины – стильное решение в интерьере ®

Большие картины стали одним из основных трендов в интерьерном дизайне последних лет. Они способны подарить помещению необычную атмосферу и сделать его более колоритным.

Большие картины стали одним из основных трендов в интерьерном дизайне последних лет. Они способны подарить помещению необычную атмосферу и сделать его более колоритным. Независимо от стиля – абстракция, граффити, эпоха Возрождения или поп-арт в духе Энди Уорхола – живописное полотно избавит вас от необходимости искать дополнительные аксессуары, превратившись в центральный элемент интерьера.

Выбор места для размещения картины

Такой яркий акцент можно разместить в любой комнате, размеры которой позволят это. Но живописное искусство требует тщательного подбора места размещения. Перед тем как купить картину, изучите принципы выбора подходящего по стилю полотна и разберитесь в предназначении данного элемента декора.

Дизайнеры советуют прислушаться к искусствоведам, обеспечив хороший обзор с возможностью рассматривать картину с дистанции минимум 2 метра от нее. Ведь вряд ли вам или гостям захочется детально изучать технику мазков.

Картину не должна окружать габаритная мебель – шкафы, стеллажи и т.п. Оптимальный вариант – межоконное пространство, при условии, что ширина простенка позволяет разместить картину. Также можно ее повесить в гостиной над диваном, столиком или камином, а в спальне – над кроватью или комодом.

В гостиной крупногабаритная картина смотрится очень выигрышно: гости смогут полюбоваться ею, а вы получите заслуженные комплименты. Да и подыскать свободную стену здесь будет намного проще. Картины на стену разных стилей и форматов можно приобрести на сайте Арт-Холст.

Построение композиции

Подобное интерьерное решение может показаться стильным и смелым, но его сложно реализовать на практике. Произведение искусства не должно смещать фокус внимания на себя или менять пропорции помещения, а только служить акцентом.

Выгоднее всего картина большого размера будет смотреться в просторном помещении с высокими потолками. Но даже небольшая квартира – не повод отказываться от широкоформатного искусства.

Какой бы красивой, модной и дорогостоящей ни была картина на холсте, она должна гармонично сочетаться с общим стилистическим направлением интерьера. Как минимум это касается цветового оформления – здесь можно как поддержать его, так и сыграть на контрасте. Репродукцию старинного полотна будет трудно вписать в квартиру в стиле хай-тек, поэтому стоит придерживаться элементарных правил: современному интерьеру подойдет современная живопись, а классике – классическая.

Преимущества больших картин в интерьере

Крупные картины на холсте отличаются самодостаточностью и «соседи» им не нужны. Одного объекта хватит для украшения интерьера. Но если вы хотите повесить в одном помещении сразу несколько крупных арт-объектов, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным дизайнером. Он учтет геометрию и пропорции комнаты, что позволит правильно развесить коллекцию.

Если в интерьере отсутствует смысловое наполнение, проблему решат крупные тематические полотна. Сюжетное произведение – отличная идея для столовой и гостиной, способная стать темой для обсуждения на дружеском вечере.

Не бойтесь экспериментов – это позволит найти новое решение и удачно разместить большие картины в интерьере!

Общество
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Цитата

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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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