Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19

«Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму «Дельта», який вже дістався до України. Водночас у пунктах та центрах вакцинації першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення», – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор ЛЯШКО.
Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.
Нагадаємо, що вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні проходить поетапно згідно з Дорожньою картою.
З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток «Дія» перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.
Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Працівників сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки та структур, які забезпечують роботу держави, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, а також організовані колективи з понад 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем їхньої роботи.
Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря.
Наразі регіони забезпечені вакцинами та можуть розпочинати щеплення всіх охочих.
Щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.
За відкриття нових пунктів щеплень та центрів масової вакцинації відповідають місцеві органи влади. Загальну координацію вакцинальної кампанії від COVID-19 і планування роботи мобільних бригад здійснюють регіональні координатори з вакцинації.
Станом на 20 липня 2021 р. проведено 4,1 млн щеплень. 2,7 млн українців отримали першу дозу, повністю вакциновані двома дозами - 1,4 млн осіб.
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