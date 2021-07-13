У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час Депутати міської ради ухвалили рішення, яким обмежується перебування дітей до 16 років на вулиці без батьків або інших законних представників із 22:00 до 6:00. Детально про впровадження рішення розповіли представники відповідальних структурних підрозділів та поліції під час брифінгу.

Ухваленням даного рішення у місті хочуть запобігти дитячій і підлітковій злочинності та алкоголізму, – про це зазначено в преамбулі документу.

Як зауважила начальник управління «Служба у справах дітей» Валерія ПОДОПРИГОРА, таке рішення діє з 2010 року, наразі його привели у відповідність до чинного законодавства й оновили у зв'язку з розширенням території Сумської громади. Його прийняття продиктоване турботою про безпеку дітей і підлітків.

«Відповідно до цього рішення посилюється і контроль за його виконанням, щоквартально ми плануємо проводити рейди закладами громадського харчування, закладами сфери розваг. Персонал розважальних та інших закладів має право вимагати у відвідувачів документи, аби переконатись у досягненні ними 16-річного віку», – зауважила посадовець.

Рейди проводитимуться за участі працівників управління «Служба у справах дітей», міського центру соціальних служб, управління освіти і науки, відділу торгівлі, побуту та захисту справ споживачів і представників поліції.

Як зауважив начальник сектору ювенальної превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області Валерій СІЛІН, з початку року районним управлінням поліції складено 271 протокол за невиконання батьками батьківських обов'язків щодо виховання своїх дітей, 18 протоколів – за продаж неповнолітнім спиртних напоїв, ще один протокол – за порушення перебування дітей у закладах сфери розваг і закладах громадського харчування.

«На сьогодні на 36% спостерігається зменшення дитячої злочинності, але заходи, направлені на профілактику правопорушень у дитячому середовищі, будуть продовжені. Рішення міської ради певним чином дисциплінує населення міста і люди більш зваженіше будуть виховувати своїх дітей, робитимуть все, щоб останні перебували у вечірній час вдома і не стали жертвою злочину, – зауважив правоохоронець. – Наші дії мають на меті попередити злочин, а не карати. Тому у разі виявлення дітей вночі без догляду дорослих ми попереджатимемо про неприпустимість нічних прогулянок і повідомлятимемо батьків чи інших повнолітніх законних представників про місце перебування їхньої дитини».

Дії управління освіти і науки також будуть спрямовані на просвітницьку і виховну функцію, на цьому наголосила заступник начальника управління освіти і науки Олена НАЗАРЕНКО. Крім того представники структурного підрозділу братимуть участь у рейдах.

«Зараз у міжнавчальний період, ми, на жаль, не маємо тісного контакту з батьками і з дітьми, але з початку навчального процесу на всіх виховних заходах закладів освіти ми ознайомимо всіх батьків під підпис про те, що є таке рішення, і що батькам варто звернути увагу на перебування своїх дітей у позанавчальний час. Такий контроль, безперечно, має бути, це не каральна дія, це в першу чергу упередження якихось протиправних дій», – сказала посадовець.

Долучатимуться до роботи з дітьми і батьками в цьому питанні і працівники міського центру соціальних служб. Як зауважила заступник директора центру Наталія КУДИМОВА, останнім часом до центру соціальних служб надходить більше повідомлень щодо неповнолітніх, які вживають алкоголь чи палять, частіше за все це відбувається після 22:00.

«Ми реагуємо на всі ці повідомлення, фахівцями з соціальної роботи здійснюються виходи в такі родини за місцем проживання. За результатами відвідин, вони роблять висновок, чого потребує родина. Якщо вона не належить до вразливих категорій або до таких, які перебувають в складних життєвих обставинах, то з батьками та їхніми дітьми проводяться профілактичні бесіди щодо важливості дотримання здорового способу життя. Якщо встановлюється, що сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, наприклад якщо є проблема в родині з алкоголем, то таким здійснюються більш комплексні заходи», – зауважила Наталія Кудимова.

Зокрема, це послуга соціального супроводу, на сьогодні її отримують 68 родин в яких виховується 97 дітей, соціальну послугу профілактики отримують 35 сімей, де виховується 85 дітей, послугу консультування (психологічного, юридичного) отримують 72 сім'ї.

Як наголосив начальник відділу торгівлі, побуту та захисту справ споживачів Олег ДУБИЦЬКИЙ, фахівцями відділу постійно проводяться профілактичні бесіди з працівниками закладів торгівлі, де їм наголошують на неухильному дотриманні норм чинного законодавства, – не продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, а також тютюнові вироби неповнолітнім особам.

СМР