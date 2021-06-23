На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели) Жители Сум и области стали больше болеть коронавирусом (хотя в 7 районах за неделю не было ни одного случая).

На понедельник, 19 июля, в области уже 78 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 78 068). После 92 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 101 – на 9,8% больше (неделей ранее было падение на 36%). Относительный рост за неделю тоже вырос с 0,12% до 0,13%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло c 2 241 217 до 2 244 677 - новых случаев 3460 (неделей ранее было 3394), больше на 1,9% (неделей ранее было падение на 4%). Рост - 0,15% за неделю (было 0,15%).

В Сумах уже 35 141 случаев заражения, 7 дней добавилось 40 новых случая (неделей ранее 32), дальше Сумской район - 4682, добавилось 14 (16), Конотоп - 4117, добавилось 4 (8 ) Шостка - 3611, добавилось 3 (1), Ахтырка – 3308, добавилось 2 (2); Ромны - 3214, добавилось 0 (0 ); Кролевецкий район - 2555, добавилось 5 (3); Глухов - 2367, добавилось 0 (1); Белопольский - 2325, добавилось 12 (3), Лебедин - 2014, добавилось 3 (3), Тростянецкий - 1952, добавилось 2 (5), Роменский - 1562, добавилось 0 (0 ); Бурынский - 1507, добавилось 3 (0 ), Путивльский - 1399, добавилось 2 (4); Недригайловский - 1251, добавилось 1 (1); Ямпольский - 1064, добавилось 0 (0 ), Ахтырский - 1059, добавилось 1 (3), Краснопольский - 975, добавилось 0 (3); Конотопский - 833, добавилось 1 (3), Глуховский - 780, добавилось 5 (2); Липоводолинский - 768, добавилось 1 (0 ), Лебединский - 593, добавилось 0 (0 ); Великописаревский - 413, добавилось 0 (0 ), Середина-Будский - 363, добавилось 0 (0 ), Шосткинский - 314, добавилось 2 (3).

По возрастам – на Сумщине заболело 2994 ребенка до 18 лет (+4 за неделю), 14 156 человек старше 65 лет (+23), остальные – 61 019 – среднего возраста (+74). При этом заболело 3368 медработников (+3). Чаще на Сумщине болеют женщины – 47 182 против 30 987 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 123 человека (неделей раньше 136): в Сумах - 47 (48), дальше Конотоп - 8 (19), Сумской район - 4 (12), Липоводолинский - 0 (12), Ромны - 7 (9), Белопольский - 5 (7), Тростянецкий район - 17 (7), Путивльский - 3 (4), Кролевецкий район - 0 (4), Конотопский - 1 (3), Недригайловский - 1 (3), Роменский - 8 (2), Лебедин - 2 (2), Шостка - 1 (2), Ахтырка - 3 (1), Глухов - 1 (1), Глуховский - 2 (1), Шосткинский - 1 (1), Ахтырский - 6 (0 ), Великописаревский - 1 (0 ), Бурынский - 0 (0 ), Краснопольский - 3 (0 ), Середина-Будский - 2 (0 ), Лебединский - 0 (0 ), Ямпольский - 0 (0 ).

Всего выздоровел 76 552 (было 76 429). Процент выздоровления упал - 97,3% (7 дней назад был 97,8%), среднеукраинский – 97,2% (было 97,2%) – 2 181 385 из 2 244 677.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 7 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 3): в Сумах – 3 (всего 508), Сумской район – 2 (68), Ахтырский – 1 (14), Липоводолинский – 1 (12). Всего 1333. Процент смертности – 1,71% (было 1,7%). В Украине выше – 2,35% (было 2,35%) – 52 731 из 2 244 677.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям в «зеленой зоне», как и вся Украина. В норме все показатели: уровень заболеваемости – 18 на 100 тыс. населения (нужно меньше 75) – неделю назад было 20; уровень госпитализации – 13,2 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – 11,6; коэффициент выявления коронавируса – 2,5% (нужно меньше 20%) – 2,2%; охват тестированием – 385 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) - 398; динамика уровня госпитализации – плюс 13,8% (нужно меньше 50%) – минус 19,6%; загруженность коек с кислородом – 11,0% (нужно меньше 65%) – было 12,3%.