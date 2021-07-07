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Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки

Літо дарує не тільки приємні моменти відпочинку, а й потребує відповідального поводження на природі.

 У зв’язку з тим, що на даний час в лісах утримується найвищий 5-й клас пожежної небезпеки в Сумському держлісгоспі перейшли до патрулювання лісових масивів  у посиленому режимі. Ця робота  проводиться як силами лісової охорони в лісництвах, так і рейдовою бригадою держлісгоспу.  За можливості,  до складу рейдових бригад долучаються працівники ДСНС та поліції. Метою проведення рейдів є не лише виявлення порушень, а й  проведення профілактичних бесід з населенням. 

    Зі слів  інженера охорони та захисту лісу Сумського держлісгоспу  Владислава Голуба, протягом першого півріччя цього року на території підприємства  рейдовою бригадою було здійснено 290 виїздів та виявлено 7 випадків порушення лісового законодавства.  У всіх випадках працівниками лісової охорони складено   протоколи:  5 - за  самовільні поруби та 2 – за незаконне використання земель державного лісового фонду. Тож, з початку року, завдяки проведеним профілактичним заходам,  на території лісового фонду зафіксовано один випадок займання. Вогнем було  пройдено  0,2 га.  Пожежа мала низовий характер  та, окрім затрат на ліквідацію, не завдала матеріальних збитків. Аби попередити перехід вогню на територію лісових насаджень, пожежна команда лісгоспу тричі виїжджала для гасіння пожеж на ділянках суміжних землекористувачів. 

    Крім  інформування громадян щодо правил поводження в лісі, проводяться і інші профілактичні заходи: підтримуються в функціональному стані  мінералізовані смуги, періодично проводиться обкошування трави  вздовж найбільш використовуваних лісових доріг, обладнано майданчики для цивілізованого та безпечного відпочинку громадян.

Відповідальності за порушення пожежної безпеки посилено

    На жаль, саме людське недбальство у більшості випадків є причиною виникнення пожеж,   тому працівники лісового господарства наполегливо просять всіх дотримуватись правил поводження в лісі.

4 березня 2021 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки». Тепер, порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 грн. до 4590 грн.  та на посадових осіб - від 4590 грн. до 15300 грн. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 4590 грн. до 15300 грн. та на посадових осіб - від 10710 грн.  до 30600 грн.

    Зробіть все для того, щоб відпочинок на природі залишився в пам’яті лише приємними спогадами.
У випадку, якщо ви помітили займання, негайно телефонуйте «101» або повідомте лісову охорону:

 (0 542) 61-60-34. 

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Общество
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головний тренер ФК "Альянс"

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