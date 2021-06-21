Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)

Жители Сум и области стали меньше болеть коронавируса (в 8 районах за неделю не было ни одного случая, в двух нет новых случаев уже три недели), но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношение масок в общественных местах и социальной дистанцией.

На понедельник, 12 июля, в области уже 78 068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 77 976). После 125 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 92 – на 36% меньше (неделей ранее падение было 15%). Относительный рост за неделю понизился с 0,16% до 0,12%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло c 2 237 823 до 2 241 217 - новых случаев 3394 (неделей ранее было 3542), меньше на 4% (25%). Рост уменьшился - 0,15% за неделю (было 0,16%).

В Сумах уже 35 101 случаев заражения, 7 дней добавилось 32 новых случая (неделей ранее 61), дальше Сумской район - 4668, добавилось 16 (15) Конотоп - 4113, добавилось 8 (4) Шостка - 3608, добавилось 1 (0 ), Ахтырка – 3306, добавилось 2 (0); Ромны - 3214, добавилось 0 (0 ); Кролевецкий район - 2551, добавилось 3 (0 ); Глухов - 2367, добавилось 1 (1); Белопольский - 2313, добавилось 3 (7), Лебедин - 2011, добавилось 3 (4), Тростянецкий - 1950, добавилось 5 (16), Роменский - 1562, добавилось 2 (0 ); Бурынский - 1504, добавилось 0 (0 ), Путивльский - 1397, добавилось 4 (1); Недригайловский - 1250, добавилось 1 (1); Ямпольский - 1064, добавилось 0 (0 ), Ахтырский - 1058, добавилось 3 (5), Краснопольский - 975, добавилось 3 (5); Конотопский - 832, добавилось 3 (8 ), Глуховский - 775, добавилось 2 (0 ); Липоводолинский - 768, добавилось 0 (0 ), Лебединский - 593, добавилось 0 (0 ); Великописаревский - 413, добавилось 0 (0 ), Середина-Будский - 363, добавилось 0 (0 ), Шосткинский - 312, добавилось 3 (0 ).

По возрастам – на Сумщине заболело 2990 детей до 18 лет (+4 за неделю), 14 133 человек старше 65 лет (+27), остальные – 60 945 – среднего возраста (+61). При этом заболело 3365 медработников (+3). Чаще на Сумщине болеют женщины – 47 125 против 30 943 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 136 человек (неделей раньше 285): в Сумах - 48 (122), дальше Конотоп - 19 (13), Сумской район - 12 (19), Липоводолинский - 12 (2), Ромны - 9 (21), Белопольский - 7 (22), Тростянецкий район - 7 (11), Путивльский - 4 (4), Кролевецкий район - 4 (1), Конотопский - 3 (2), Недригайловский - 3 (1), Роменский - 2 (14), Лебедин - 2 (2), Шостка - 2 (0 ), Ахтырка - 1 (14), Глухов - 1 (11), Глуховский - 1 (0 ), Шосткинский - 1 (0 ), Ахтырский - 0 (11), Великописаревский - 0 (7), Бурынский - 0 (6), Краснопольский - 0 (5), Середина-Будский - 0 (1), Лебединский - 0 (0 ), Ямпольский - 0 (0 ).

Всего выздоровел 76 429 (было 76 293). Процент выздоровления вырос - 97,8% (7 дней назад был 97,8%), среднеукраинский тоже подрос – 97,2% (было 97%) – 2 177 529 из 2 241 217.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 3 смерти от последствий коронавируса (неделей ранее - 5): в Сумах – 2 (всего 505), Недригайловском районе – 1 (41). Всего 1326. Процент смертности – 1,7% (было 1,7%). В Украине выше – 2,35% (было 2,35%) – 52 604 из 2 241 217.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям в «зеленой зоне», как и вся Украина. В норме все показатели: уровень заболеваемости – 20 на 100 тыс. населения (нужно меньше 75) – неделю назад было 25; уровень госпитализации – 11,6 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – 14,4; коэффициент выявления коронавируса – 2,2% (нужно меньше 20%) – 3,3%; охват тестированием – 398 на 100 тыс. населения (нужно больше 300 ) - 360; динамика уровня госпитализации – минус 19,6% (нужно меньше 50%) – минус 11,6; загруженность коек с кислородом – 12,0% (нужно меньше 10%) – было 12,3%.

Общество Коронавирус
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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