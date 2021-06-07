Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)

Жители Сум и области стали меньше болеть коронавирусом (в 2 районах уже две недели нет новых случаев, в родном – три), но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношением масок в общественных местах и социальной дистанцией.

На понедельник, 28 июня, в области уже 77 851 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 77 707). После 187 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 144 – на 30% меньше (неделей ранее падение было 37%). Относительный рост за неделю понизился с 0,4% до 0,19%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 229 846 до 2 234 281, - новых случаев 4 435 (неделей ранее было 5 868), меньше на 32% (52%). Рост уменьшился – 0,2% за неделю (было 0,26%).

В Сумах уже 35 008 случаев заражения, за 7 дней добавилось 60 новых случаев (неделей ранее 75); дальше Сумской район – 4637, добавилось 13 (20); Конотоп – 4101, добавилось 8 (14); Шостка – 3607, добавилось 1 (4); Ахтырка – 3304, добавилось 4 (6); Ромны – 3214, добавилось 0 (2); Кролевецкий район – 2548, добавилось 1 (0); Глухов – 2362, добавилось 1 (2); Белопольский – 2303, добавилось 6 (17); Лебедин – 2004, добавилось 2 (1); Тростянецкий – 1929, добавилось 8 (13); Роменский – 1560, добавилось 0 (1); Бурынский – 1504, добавилось 2 (3); Путивльский – 1392, добавилось 11 (10); Недригайловский – 1248, добавилось 5 (0 ); Ямпольский – 1064, добавилось 0 (0 ); Ахтырский – 1050, добавилось 2 (3); Краснопольский – 967, добавилось 4 (3); Конотопский – 821, добавилось 6 (3); Глуховский – 773, добавилось 0 (1); Липоводолинский – 768, добавилось 6 (7); Лебединский – 598, добавилось 0 (2); Великописаревский – 413, добавилось 2 (3); Середина-Будский – 361, добавилось 0 (0 ); Шосткинский – 309, добавилось 3 (0 ).

За неделю на Сумщине выздоровело 359 человек (неделей раньше 630): в Сумах – 117 (227), дальше Конотоп – 29 (74), Шостка – 22 (19), Сумской район – 9 (33), Белопольский – 37 (45), Тростянецкий район – 9 (11), Ромны – 14 (21), Глухов – 8 (35), Путивльский – 25 (12), Недригайловский – 1 (22), Краснопольский – 5 (16), Липоводолинский – 0 (24), Ахтырка – 25 (16), Кролевецкий район – 6 (6), Роменский – 12 (5), Глуховский – 6 (22), Шосткинский – 2 (1), Ямпольский – 1 (1), Бурынский – 3 (5), Конотопский – 12 (9), Великописаревский – 1 (0 ), Ахтырский – 4 (13), Лебединский – 2 (3), Лебедин – 5 (9), Середина-Будский – 4 (1).

Всего выздоровело 76 008 (было 75 649). Процент выздоровления вырос – 97,6% (7 дней назад был 97,4%), среднеукраинский тоже подрос – 96,8% (было 96,5%) – 2 163 792 из 2 234 281.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 13 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 4): в Сумах – 5 (всего 502), Шостке – 3 (72), Лебедине – 2 (25), Лебединском районе – 1 (19), Тростянецком – 1 (38) и Шосткинском – 1 (14). Всего 1318. Процент смертности – 1,69% (было 1,68%). В Украине выше – 2,34% (было 2,33%) – 52 295 из 2 234 281.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям в «зеленой зоне», как и вся Украина. В норме все показатели: уровень заболеваемости – 31 на 100 тыс. населения (нужно меньше 75); уровень госпитализации – 16,3 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60); коэффициент выявления коронавируса – 3,8% (нужно меньше 20%); охват тестированием – 358 на 100 тыс. населения (нужно больше 300); динамика уровня госпитализации – минус 4,9% (нужно меньше 50%); загруженность коек с кислородом – 15,0% (нужно меньше 65%).

Общество Коронавирус
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