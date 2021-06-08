Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:22397

Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...

Помните, как в начале апреля по всей Украине была объявлена акция «Миллион деревьев за сутки»? Она даже получила статус всемирной, так как деревца сажали не только в Украине, но и еще в 99 странах мира.

Сумы тоже присоединились к этому мероприятию, и 10 апреля возле озера Чеха высадили более 300 деревьев.

Большую часть саженцев закупили общественники в питомнике, часть приносили люди и организации и высаживали в приготовленные лунки. На брифинге, который Сумской горсовет проводил накануне акции, первый заммэра Сум Михаил Бондаренко призывал сумчан сберечь деревья и оказать помощь в уходе за ними. Имелось в виду - не ломать, не выдергивать колышки, огораживающие саженцы. На вопрос, кто будет поливать деревца (ведь в первый год жизни на новом месте они очень нуждаются в поливе), был получен ответ: «Зеленстрой», пишет Ваш шанс.

И вот прошло ровно два месяца. Благо, погода была благосклонна к деревцам, было дождливо и нежарко, так что многие все-таки прижились. Однако елочки и сосны оказались слабыми, большая их часть или засохла, или на грани этого. Еще одна проблема - трава по пояс. Ведь здесь ее никогда не косили, так что некоторых маленьких саженцев за травой просто не видно.

Сумчанка Татьяна Малахова в соцсетях высказалась о сумском «Счастье» довольно жестко: «С большим пафосом распиаренный сквер «Счастье» около озера Чеха засох. Как говорится, «не с нашим счастьем» нам иметь «Счастье». Приехали, пофотографировались с лопатами, закопали несколько миллионов наших с вами налогов - и все. Травку никто ни разу не косил, деревья поливает дождик... И они почти все погибли. Почему в нашем городе все через ж... получается? Может, нам пороблено?»

Мы поинтересовались у директора КП «Зеленстрой» Владимира Лаврика, поливали ли они деревья, поручен ли КП уход за будущим парком?

- Чтобы коммунальное предприятие ухаживало за зелеными насаждениями в парке, он должен быть принят на баланс, например, департамента инфраструктуры, иметь какой-то юридический статус. Потому что для выполнения работ нам нужны официальные основания. Но парк пока что висит в воздухе.

- Получается, пока парк ничей, он так и будет зарастать и засыхать? А если через недельку-другую начнется жара, то погибнет еще часть деревьев?

- Да, у нашего предприятия нет такого объекта, значит, проводить там какие-либо работы мы не имеем права. Вообще, даже после того как парк примут на баланс, должен быть объявлен тендер на полив и покос травы. А процесс это долгий...

- А в целом «Зеленстрой» занимается поливом клумб и прочих зеленых объектов в Сумах?

- В этом году департамент инфраструктуры объявлял тендер на полив зеленых насаждений (около 500 деревьев в городе) на общую сумму аж... 61 тыс. грн.! Но наше предприятие не принимало в нем участия. Посчитайте: один рейс поливочной машины стоит больше тысячи гривен, так что выходить на тендер за такую смешную сумму нам не было смысла, ведь, по нашим расчетам, чтобы предприятие при выполнении этих работ не ушло в минус, нужно минимум 300 тыс. грн. За нашими клумбами мы ухаживаем. К слову, тендер на высадку цветов, уход за ними провели только 27 апреля, а договор подписали 25 мая. Общая сумма - 2,3 млн. грн. Так что высаживать цветы в этом году мы начали только в конце мая. Недавно закончили композиции на пл. Независимости и возле фонтана Садко.

- В этом году не будете делать 3D-клумб с мраморной крошкой и цветной мульчей?

- Нет, с нами до сих пор не рассчитались за клумбы, выполненные в прошлом году. Так что будем сажать цветы, которые выращиваем сами, - петунии, цинерарии, бархатцы и другие и использовать имеющиеся у нас материалы.

***

Так что, уважаемые сумчане, если сумская власть не озаботится «Счастьем» и не приведет парк в порядок, может, найдутся инициативные общественные организации, партии и граждане, имеющие косы и газонокосилки, и выступят с инициативой постричь личный кусок «Счастья», например, ко Дню Конституции?

Виктория Ростоцкая

P.S. Со своей стороны, директор департамента инфраструктуры г. Сумы Александр Журба заявил, что департамент прорабатывает вопрос постановки парка «Счастье» на баланс и его дальнейшей перспективы совместно со специалистами горуправления архитектуры и департамента обеспечения ресурсных платежей. В ближайшее время его рассмотрят на заседании Сумского горсовета.

 
Общество Парк Счастья
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