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Людям, які рятують наші життя!®

«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника всіх причетних до однієї з найважливіших професій у світі!

Кожного року, в третю неділю червня лікарі, медичні сестри, санітари і фельдшери приймають вітання з Днем медичного працівника. Це чудовий привід ще раз нагадати собі про важливість цієї професії та висловити вдячність за роботу, яку вони сумлінно виконують на благо кожного з нас. Люди в білих халатах протягом багатьох років рятують чужі життя, ризикуючи власними, завжди залишаються вірними клятві Гіппократа, яку дають один раз і на все життя.

Професія лікаря - одна з найдавніших на планеті. З'явившись на зорі самого людства, вона завжди цінувалася й шанувалася. Отриманий лікарями досвід передавався з покоління в покоління, що в майбутньому переросло в могутню науку. І хоча спочатку арсеналом тодішніх знахарів були тільки лікарські трави, мазі, мінерали і різні ритуали, а саме лікування вважалося чаклунством або містикою, вже тоді ці люди були дуже шановані. Йшли століття, а з ними і розвиток медицини, ставши наукою, вона просунулася далеко вперед. Люди навчилися перемагати такі страшні хвороби, як холера, віспа, туберкульоз, сибірська виразка; пересаджувати органи, виходжувати недоношених малят, які мають вагу в кількасот грамів… Все це не тільки дало можливість істотно підвищити середню тривалість життя людини, а найголовніше – дає шанс жити, коли надії вже майже не лишається!

Сучасні медики спираються в своїй роботі на величезну кількість знань і колосальний досвід лікарів усіх часів. Тому сьогодні лікар - це дуже складна і відповідальна робота, адже в його руках людські життя, найцінніше, що є в світі.

Україні є ким і чим пишатися. Внесок наших науковців у галузь медицини - надзвичайно великий. Вчені-медики і лікарі України, часто ризикуючи власним життям, рятували людство від страшних епідемій, знаходили методи діагностики і лікування важких хвороб. Медицина немислима без імен Миколи Амосова, Володимира Беца, Олександра Богомольця, Данила Заболотного, Іллі Мечникова, Миколи Стражеска. Але й ті, що залишаються невідомими світу, кожного дня роблять свій вагомий внесок, який неможливо переоцінити.

Хірурги і терапевти, стоматологи і анестезіологи, гінекологи і неврологи стоять на сторожі людського здоров'я. Наскільки б серйозними не були проблеми, вони намагаються допомогти, керуючись почуттям людської гідності і професійного обов'язку.

Нажаль, разом зі стрімким розвитком медицини, свої нищівні удари наносять й нові хвороби. Тому зараз, коли лютує пандемія коронавірусу, слово «лікар» звучить особливо гордо. Бо саме вони перешкоджають поширенню інфекції, беруть на себе основний виклик, який кидає людству ковід! Не шкодуючи свого здоров’я, часто знаходячись далеко від своїх сімей, кожен працівник медичної галузі сумлінно виконує свої обов’язки, чим просуває людство вперед на шляху боротьби з невидимим ворогом під назвою «коронавірус». За останній рік зроблена колосальна робота: знайдено нові шляхи в лікуванні та діагностиці хвороби і її наслідків, розроблені вакцини, тому маємо велику надію, що скоро ця хвороба опиниться у списку поряд із хворобами, які вже вдалося приборкати.

Завжди пліч-о-пліч з лікарями у боротьбі з будь-яким недугом йдуть фармацевтичні компанії, що забезпечують лікування пацієнтів своїми препаратами. В нашій країні такою є група фармацевтичних компаній «Кусум», до складу якої входить український фармацевтичний завод ТОВ «Кусум Фарм» (м. Суми), що виробляє необхідні сьогодні ліки, забезпечуючи хворих своєю якісною, безпечною та ефективною продукцією.

Весь колектив групи компаній «Кусум» від щирого серця вітає медичних працівників із професійним святом, із Днем медика, і висловлює впевненість: разом ми обов’язково переможемо! Приймаючи на себе перший удар, ви не втомлюєтеся проявляти любов, співчуття і терпіння. Саме вам люди довіряють найдорожче в світі - своє життя, здоров’я і часто особисті таємниці. Ми дуже дякуємо всім медичним працівникам за те, що повертаєте нам здорове повноцінне життя, даруєте радість і щастя. Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я, благополуччя та нових професійних звершень!

Общество
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Людям, які рятують наші життя!®
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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