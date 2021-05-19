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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)

Жители Сум и области стали меньше болеть коронавирусом, но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношением масок в общественных местах и социальной дистанцией.

На понедельник, 14 июня, в области уже 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 77 263). После 353 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 257 – на 37% меньше (неделей ранее падение было 43%). Относительный рост за неделю понизился с 0,46% до 0,33%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 215 052 до 2 223 978, - новых случаев 8 926 (неделей ранее было 12 558), меньше на 41% (48%). Рост уменьшился – 0,4% за неделю (было 0,57%).

В Сумах уже 34 873 случаев заражения, за 7 дней добавилось 109 новых случаев (неделей ранее 136); дальше Сумской район – 4604, добавилось 9 (23); Конотоп – 4079, добавилось 13 (32); Шостка – 3602, добавилось 4 (15); Ахтырка – 3294, добавилось 6 (20); Ромны – 3212, добавилось 12 (12); Кролевецкий район – 2547, добавилось 7 (3); Глухов – 2359, добавилось 3 (10); Белопольский – 2280, добавилось 43 (28); Лебедин – 2001, добавилось 5 (8 ); Тростянецкий – 1908, добавилось 4 (11); Роменский – 1559, добавилось 4 (7); Бурынский – 1499, добавилось 2 (2); Путивльский – 1371, добавилось 21 (8 ); Недригайловский – 1243, добавилось 0 (10); Ямпольский – 1064, добавилось 1 (2); Ахтырский – 1045, добавилось 3 (7); Краснопольский – 960, добавилось 2 (7); Конотопский – 818, добавилось 0 (7); Глуховский – 772, добавилось 1 (2); Липоводолинский – 755, добавилось 4 (2); Лебединский – 596, добавилось 2 (2); Великописаревский – 408, добавилось 1 (0 ); Середина-Будский – 361, добавилось 1 (0 ); Шосткинский – 306, добавилось 0 (0 ).

По возрастам – на Сумщине заболело 2968 детей до 18 лет (+14 за неделю), 13983 человек старше 65 лет (+163), остальные – 60 569 – среднего возраста (+180). При этом заболело 3346 медработника (+4). Чаще на Сумщине болеют женщины – 46 772 против 30 748 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 694 человека (неделей раньше 778): в Сумах – 243 (252), дальше Конотоп – 112 (65), Шостка – 28 (53), Сумской район – 31 (42), Белопольский – 34 (40), Тростянецкий район – 22 (40), Ромны – 32 (37), Глухов – 8 (36), Путивльский – 3 (26), Недригайловский – 29 (23), Краснопольский – 19 (20), Липоводолинский – 0 (16), Ахтырка – 33 (15), Кролевецкий район – 13 (13), Роменский – 14 (13), Глуховский – 8 (13), Шосткинский – 0 (12), Ямпольский – 5 (11), Бурынский – 7 (10), Конотопский – 28 (10), Великописаревский – 2 (10), Ахтырский – 9 (6), Лебединский – 7 (5), Лебедин – 7 (5), Середина-Будский – 0 (5).

Всего выздоровело 75 019 (было 74 325). Процент выздоровления вырос – 96,8% (7 дней назад был 96,2%), среднеукраинский тоже подрос – 98,8% (было 94,6%) – 2 130 665 из 2 223 978.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 3 смерти от последствий коронавируса (неделей ранее - 9): все в Сумах. Всего 1301. Процент смертности – 1,68% (было 1,68%). В Украине выше – 2,32% (было 2,31%) – 51 692 из 2 223 978.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям в «зеленой зоне», как и вся Украина. В норме все показатели: уровень заболеваемости – 57 на 100 тыс. населения (нужно меньше 75); уровень госпитализации – 18,4 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – было 24,1; коэффициент выявления коронавируса – 4,5% (нужно меньше 20%) – было 5,5%; охват тестированием – 539 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) – было 602; динамика уровня госпитализации – минус 23,4% (нужно меньше 50%) - было минус 28,7%; загруженность коек с кислородом – 22,6% (нужно меньше 65%) – было 16,2%.

Общество Коронавирус
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