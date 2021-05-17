Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51238

На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19

За координації Центру громадського здоров’я в Україні вперше буде проведено дослідження для визначення відсотку людей серед загального населення, які мають антитіла до коронавіруса-збудника COVID-19. Вже з 7 червня 2021 року стартував його польовий етап

На сьогодні в Україні є лише епізодична інформація щодо кількості людей, які мають антитіла до коронавірусу, що спричиняє COVID-19. Такі дані публікують лабораторні мережі та дослідники. Але досі досліджувалися лише люди, які самі прийшли на аналіз, або ж медичні працівники. Мета нового дослідження – отримати дані, що репрезентують все населення України, незалежно від того, чи був діагноз встановлений раніше.

Дослідження буде проведено в усіх областях України. У тому числі й на Сумщині. У нашій області дослідження проводитимуться в таких населених пунктах: Сумський район: м.Суми, с. Великий Бобрик, с-ще Кам’яне, с. Юсупівка, с. Закумське, с. Малі Вільми, с. Надточієве, с. Солідарне, с. Чернецьке, с. Миколаївка, с. Спаське, с. Миропілля, смт Улянівка; Конотопський район: с. Красне, с. Мокіївка; Охтирський район: смт Велика Писарівка; Роменський район: м. Ромни, с. Вільшана, смт Липова Долина, смт Терни; Шосткинський район: смт Вороніж.

Учасників оберуть у такий спосіб, щоби вони рівноцінно презентували населення України і не було ніяких перекосів (наприклад, переважання міського населення, певної вікової, соціальної групи або статі тощо).

Усього буде залучено майже 9 тисяч людей з усієї України. Учасники дослідження будуть обрані випадковим чином, а участь є добровільною та анонімною. Долучитися до дослідження за власним бажанням, на жаль, не можна. Люди, які вже отримали щеплення, також будуть виключені із дослідження.

Дослідження передбачає забір зразків крові з вени з подальшим визначенням антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 як ознаки перенесеної раніше інфекції, а також проведення опитування безпосередньо у домогосподарствах. Забір крові та опитування будуть проводитися мобільними бригадами, сформованими регіональними командами дослідження.

Аналіз відповідей на запитання в комбінації з результатами лабораторних досліджень дозволить отримати відповіді на актуальні запитання, зокрема такі:

- Скільки людей насправді перехворіло на COVID-19 за перший рік пандемії?

- Чи потрапили ці люди до лікарів та до офіційної статистики?

- Чи знають вони самі, що хворіли?

- Наскільки охоплене лабораторними аналізами населення України?

-         Яка поведінка або інші особливості пов’язані із ризиком зараження?

Початок роботи мобільних бригад, відбору зразків крові та опитування планується на тиждень 7 червня 2021 року. Польовий етап дослідження триватиме у різних регіонах протягом 4-6 тижнів залежно від розміру та швидкості набору вибірки.

Що означає виявлення антитіл до SARS-CoV-2

Люди, у яких візьмуть зразки крові, зможуть отримати результат аналізу щодо наявності або відсутності антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19.

Наявність антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19, вказує на те, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. У рамках дослідження не виявлятимуть нові активні випадки COVID-19, учасникам дослідження не встановлюватимуть діагноз COVID-19, не призначатимуть самоізоляцію або інші обмеження.

Важливо розуміти, що виявлення антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19, не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються. Виявлення антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19, не має бути підставою для відмови від вакцинації.

Де і як будуть використані результати?

Такі дослідження рекомендовані ВООЗ. Багато країн світу провели їх у 2020 році, а деякі планують повторно цього року. Дослідження рекомендовано проводити після проходження піку захворюваності, але вони є корисними на будь-якому етапі пандемії.

Дослідження в Україні проводить Міністерство охорони здоров’я за дорученням Ради національної безпеки та оборони. На Центр громадського здоров’я покладено координацію дослідження на всіх його етапах.

Партнери дослідження – Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центр соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, Товариство Червоного Хреста України та Медична лабораторія «Діла». До проведення дослідження також залучені департаменти охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я та окремі медичні працівники.

Фінансують проведення дослідження Світовий банк та Товариство Червоного Хреста України.

Результати дослідження будуть використані Радою національної безпеки та оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я та іншими державними установами і громадськими організаціями для визначення реальних масштабів поширення COVID-19. Це сприятиме раціональному плануванню подальших протиепідемічних і профілактичних заходів.

 
 
 
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34

На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)

Сумчане стали меньше болеть коронавирусом, но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношением масок в общественных местах и социальной...

На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09

На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)

Сумские городские и областные власти, смотря на снижающиеся показатели заболевания коронавирусной инфекцией, проводят массовые мероприятия, на которых будущие пациенты ковидных...

На Сумщине коронавирусные показатели падают (итоги недели)
24.05.2021 14:21

На Сумщине коронавирусные показатели падают (итоги недели)

Смотря на снижающиеся показатели заболевания коронавирусной инфекцией, сумчане пренебрегают карантинными ограничениями, которые продолжают действовать....

COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать
19.05.2021 15:50

COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать

В Минцифры рассказали, когда и кому будут выдавать COVID-сертификаты в Украине....

На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
17.05.2021 14:23

На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)

Несмотря на радужные цифры, к концу мая ожидается новый всплеск, связанный с праздниками и скоплениями людей у храмов, на митингах,...

На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
Сегодня 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
Сегодня 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:07
Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне
09.06.2021 11:18
В Сумах проведут соревнования по полумарафону
Сегодня 17:01
Глуховчанин с инвалидностью с кулаками набросился на полицейского
Сегодня 16:47
Велике будівництво на Сумщині: триває капітальний ремонт приймального відділення Глухівської міської лікарні
Сегодня 16:43
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)
Сегодня 16:07
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
Сегодня 15:56
Майстриню з Кролевця відзначив Президент України
Сегодня 15:37
В Сумах полицейские поймали велоугонщика
Сегодня 15:24
В резонансном убийстве свидетеля на Сумщине изменено квалификацию действий трех подозреваемых
Сегодня 15:17
Полиция открыла дело по свалке медицинских отходов в Сумах
Сегодня 14:48
В деле патрульного, совершившего ДТП с 8 пострадавшими, не состоялись судебные дебаты
Сегодня 14:45
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.