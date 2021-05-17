На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19

На сьогодні в Україні є лише епізодична інформація щодо кількості людей, які мають антитіла до коронавірусу, що спричиняє COVID-19. Такі дані публікують лабораторні мережі та дослідники. Але досі досліджувалися лише люди, які самі прийшли на аналіз, або ж медичні працівники. Мета нового дослідження – отримати дані, що репрезентують все населення України, незалежно від того, чи був діагноз встановлений раніше.

Дослідження буде проведено в усіх областях України. У тому числі й на Сумщині. У нашій області дослідження проводитимуться в таких населених пунктах: Сумський район: м.Суми, с. Великий Бобрик, с-ще Кам’яне, с. Юсупівка, с. Закумське, с. Малі Вільми, с. Надточієве, с. Солідарне, с. Чернецьке, с. Миколаївка, с. Спаське, с. Миропілля, смт Улянівка; Конотопський район: с. Красне, с. Мокіївка; Охтирський район: смт Велика Писарівка; Роменський район: м. Ромни, с. Вільшана, смт Липова Долина, смт Терни; Шосткинський район: смт Вороніж.

Учасників оберуть у такий спосіб, щоби вони рівноцінно презентували населення України і не було ніяких перекосів (наприклад, переважання міського населення, певної вікової, соціальної групи або статі тощо).

Усього буде залучено майже 9 тисяч людей з усієї України. Учасники дослідження будуть обрані випадковим чином, а участь є добровільною та анонімною. Долучитися до дослідження за власним бажанням, на жаль, не можна. Люди, які вже отримали щеплення, також будуть виключені із дослідження.

Дослідження передбачає забір зразків крові з вени з подальшим визначенням антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 як ознаки перенесеної раніше інфекції, а також проведення опитування безпосередньо у домогосподарствах. Забір крові та опитування будуть проводитися мобільними бригадами, сформованими регіональними командами дослідження.

Аналіз відповідей на запитання в комбінації з результатами лабораторних досліджень дозволить отримати відповіді на актуальні запитання, зокрема такі:

- Скільки людей насправді перехворіло на COVID-19 за перший рік пандемії?

- Чи потрапили ці люди до лікарів та до офіційної статистики?

- Чи знають вони самі, що хворіли?

- Наскільки охоплене лабораторними аналізами населення України?

- Яка поведінка або інші особливості пов’язані із ризиком зараження?

Початок роботи мобільних бригад, відбору зразків крові та опитування планується на тиждень 7 червня 2021 року. Польовий етап дослідження триватиме у різних регіонах протягом 4-6 тижнів залежно від розміру та швидкості набору вибірки.

Що означає виявлення антитіл до SARS-CoV-2

Люди, у яких візьмуть зразки крові, зможуть отримати результат аналізу щодо наявності або відсутності антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19.

Наявність антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19, вказує на те, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. У рамках дослідження не виявлятимуть нові активні випадки COVID-19, учасникам дослідження не встановлюватимуть діагноз COVID-19, не призначатимуть самоізоляцію або інші обмеження.

Важливо розуміти, що виявлення антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19, не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються. Виявлення антитіл до коронавірусу, що спричиняє COVID-19, не має бути підставою для відмови від вакцинації.

Де і як будуть використані результати?

Такі дослідження рекомендовані ВООЗ. Багато країн світу провели їх у 2020 році, а деякі планують повторно цього року. Дослідження рекомендовано проводити після проходження піку захворюваності, але вони є корисними на будь-якому етапі пандемії.

Дослідження в Україні проводить Міністерство охорони здоров’я за дорученням Ради національної безпеки та оборони. На Центр громадського здоров’я покладено координацію дослідження на всіх його етапах.

Партнери дослідження – Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центр соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, Товариство Червоного Хреста України та Медична лабораторія «Діла». До проведення дослідження також залучені департаменти охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я та окремі медичні працівники.

Фінансують проведення дослідження Світовий банк та Товариство Червоного Хреста України.

Результати дослідження будуть використані Радою національної безпеки та оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я та іншими державними установами і громадськими організаціями для визначення реальних масштабів поширення COVID-19. Це сприятиме раціональному плануванню подальших протиепідемічних і профілактичних заходів.