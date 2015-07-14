Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:24245

Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків

Напередодні основного етапу вступної кампанії 2021 Міністерство освіти і науки України та Державне підприємство «Інфоресурс» традиційно запускає серію відеороз’яснень з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків

Перша серія – про подання заяв через електронну систему, де можна обрати: регіон, в якому плануєте навчатись; заклад освіти; форму навчання; спеціальність.

Наступна серія – про безпосередній вибір майбутньої спеціальності через електронні сервіси

Ролики доступні на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2021» та на офіційному YouTube-каналі Міністерства. 

Відеороз’яснення також будуть супроводжуватись відповідними інфографіками, які відображатимуть основні етапи вступної кампанії. Вони будуть розміщені в розділі «Вступна кампанія 2021» на офіційному сайті МОН, поширені в соцмережах та засобах масової інформації. 

База відеороз’яснень для вступників буде поповнюватись новими матеріалами до 1 липня – початку основного етапу вступної кампанії 2021 який розпочнеться з реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів.

Прийом заяв та документів стартує 14 липня до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Закінчується прийом документів о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.

Нагадуємо, МОН та Мінцифри розпочинають роботу над реформуванням ІT-освіти.

 
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