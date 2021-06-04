Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку Літо – пора відпусток і відпочинку в єднанні з природою на свіжому повітрі. У спекотні літні дні найкращим засобом охолодження є купання у водоймах. Усім відомо, що вода – це чудодійний засіб оздоровлення організму. Купання і плавання зміцнюють його, додають фізичного та морального задоволення.

Але, на жаль, такого роду відпочинок часто може завершитись трагічно. Саме тому, з метою попередження та недопущення нещасних випадків на воді, Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області закликає: будьте обачними біля води, не йдіть купатися в стані алкогольного сп’яніння. А також, будьте уважними до своїх друзів та близьких, знаходячись біля водойм.

Відпочиваючи на водоймах дотримуйтесь елементарних правил безпеки.

Загальні правила поведінки на воді:

1. Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

2. Не переоцінюйте своїх сил.

3. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

4. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10 м/с, при температурі води – не нижчою за +18°С, t° повітря – не нижчою за +24°С.

5. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

6. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.

7. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

8. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся, що дно безпечне, а глибина водоймища достатня.

9. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи в постійному напруженні, не вправляйтесь на швидкість на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря й необхідних тренувань.

На воді забороняється:

1. Купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей.

2. Вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени (якщо такі є).

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього.

4. Купатися наодинці.

5. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів.

6. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

7. Плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання.

8. Вживати спиртні напої до та під час купання.

9. Забруднювати воду й берег (кидати пляшки, банки, побутове сміття тощо.), прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання.

10. Підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання.

11. Допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг.

12. Подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати.

13. Дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса.

14. Купання дітей без супроводу дорослих.

Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для Вас і Ваших дітей безпечним, весь час суворо дотримуйтеся правил поведінки!

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області