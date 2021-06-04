Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ® Через пандемію багато компаній почали переводити своїх спеціалістів на дистанційний формат роботи, і хоча це доволі зручно, але ж в усьому є свої мінуси.

Скажімо, ви працюєте в сфері дата-аналітики (data analyst remote jobs) ‌— скільки проводите часу за комп'ютером упродовж робочого дня? Припустимо, ви чітко дотримуєтеся розпорядку та працюєте по 8 годин на добу, не більше. А як щодо перегляду соцмереж, роликів на YouTube, цікавих додатків та сайтів новин? Це все ми називаємо “відпочинком”. А за фактом відпочинок на просторах Інтернету є стресом та черговим перевантаженням для нашого мозку.

Що таке digital-детокс і чому він такий важливий?

Дистанційна робота безпосередньо пов'язана з гаджетами та комп'ютерами, її якість залежить від хорошого з'єднання Інтернету і справної роботи “машин”. Постійні онлайн зустрічі, електронні листи, робота в програмах, спілкування в чатах... А наприкінці робочого дня мозок настільки втомлюється від такої багатозадачності, що людина відчуває себе неймовірно виснаженою. Чим це загрожує?

Насамперед емоційним вигоранням. Також можуть виникнути різні проблеми зі здоров'ям (порушення сну, нервове виснаження, частий головний біль та ін.). У кожної людини свій запас сил, але не варто піддавати мозок подібним випробуванням. Саме тому періодично психологи рекомендують влаштовувати собі цифровий детокс.

Цифровий детокс ‌— це відпочинок від цифрових пристроїв. Не думайте, що якщо ви закінчили роботу, вимкнули комп'ютер, схопили смартфон, щоб переглянути світлини в Instagram, то таким чином робите собі передих. Ні! Мозок все ще працює, бо ви лише перемкнули завдання. Те ж саме з телевізором або читанням книги на електронному носії.

Як провести цифровий детокс з користю?

Блог в EPAM Anywhere (https://anywhere.epam.com/en/) ‌— джерело цінних порад, думок для дистанційних співробітників. Фахівці охоче діляться своїм досвідом цифрового детоксу, помилками та лайфхаками.

• Складіть розпорядок дня, куди внесіть кілька годин обов'язкового відпочинку від цифрових пристроїв. Закінчили роботу, вимкнули всі пристрої та насолоджуєтеся спілкуванням з близькими, пішою прогулянкою, займаєтеся спортом, граєте в шахи, вишиваєте хрестиком, готуєте смаколики. Для відновлення і відпочинку кожному буде потрібна різна кількість часу, але щоденний цифровий детокс — відмінна звичка.

• Головні помилки: малодієвий захід або максимальне навантаження після “передиху”. Припустимо, ви вийшли з мережі, вимкнули комп'ютер, але залишили відкритим месенджер, щоб “тримати руку на пульсі”. Одним оком поглядаєте туди, а іншим — читаєте паперову книгу. Цей метод дуже неефективний. Наприклад, якщо ви хочете схуднути, не можна відмовлятися від їжі повністю, щоб прискорити процес, але у випадку з цифровою залежністю ця практика працює інакше. Потрібно повністю відмовитися від будь-яких гаджетів, відкласти в сторону та забути про їхнє існування на якийсь час (у відпустці цифровий детокс можна практикувати кілька днів або навіть тижнів). Також ваш відпочинок буде марним, якщо ви після подібної паузи вирішите максимально збільшити навантаження — в роботу потрібно включатися поступово, починаючи з легких завдань. Тому краще детокс проводити після роботи, щоб ще був час для сну (повноцінної зарядки мозку).

• Зараз багато людей знайомі з таким поняттям, як цифрова залежність, а на дистанційній роботі вона відчувається ще сильніше. Від неї можна позбутися, як і від будь-якої іншої шкідливої звички, через тренування і самоорганізацію. Уважно стежте за своїм емоційним станом, не переживайте, якщо спочатку ви будете дратівливі. Якщо постійно практикувати цифровий детокс, то це увійде в звичку і піде вам на користь.

А щоб полегшити цей процес, можете пошукати в Інтернеті додатки, які спростять завдання і допоможуть зробити digital-детокс цікавішим і кориснішим.