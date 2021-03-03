Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23171

На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)

Несмотря на радужные цифры, к концу мая ожидается новый всплеск, связанный с праздниками и скоплениями людей у храмов, на митингах, кладбищах, поездками между регионами, началом работы ресторанов, кафе, театров, непродовольственных магазинов и т.д.

В Сумах 2 тысячи человек массово нарушали карантинные ограничения

ФК Альянс

В связи с «победой» над коронавирусом сумчане массово вышли на улицы без масок. К чему это приведет, видим к концу мая. А пока…

На понедельник, 17 мая, в области уже 75 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 74 542). После 1219 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1016 – на 20% меньше (неделей ранее падение было 46%). Относительный рост за неделю понизился с 1,7% до 1,4%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 122 327 до 2 156 000, - новых случаев 33 673 (неделей ранее было 36 389), меньше на на 8% (112%). Рост уменьшился – 1,6% за неделю (было 1,7%).

В Сумах уже 34 130 случаев заражения, за 7 дней добавилось 374 новых случаев (неделей ранее 477); дальше Сумской район – 4507, добавилось 56 (74); Конотоп – 3915, добавилось 84 (73); Шостка – 3524, добавилось 43 (73); Ахтырка – 3212, добавилось 28 (13); Ромны – 3138, добавилось 48 (45); Кролевецкий район – 2528, добавилось 14 (13); Глухов – 2301, добавилось 42 (60); Белопольский – 2122, добавилось 58 (27); Лебедин – 1974, добавилось 3 (13); Тростянецкий – 1842, добавилось 36 (59); Роменский – 1510, добавилось 17 (21); Бурынский – 1477, добавилось 21 (37); Путивльский – 1306, добавилось 13 (30); Недригайловский – 1188, добавилось 29 (37); Ямпольский – 1049, добавилось 9 (24); Ахтырский – 1020, добавилось 17 (9); Краснопольский – 917, добавилось 33 (29); Конотопский – 790, добавилось 18 (21); Глуховский – 749, добавилось 34 (29); Липоводолинский – 725, добавилось 11 (9); Лебединский – 579, добавилось 12 (16); Великописаревский – 397, добавилось 10 (18); Середина- Будский – 356, добавилось 3 (3); Шосткинский – 302, добавилось 3 (7).

По возрастам – на Сумщине заболело 2893 детей до 18 лет (+47 за неделю), 13474 человек старше 65 лет (+249), остальные – 59191 – среднего возраста (+720). При этом заболело 3287 медработников (+28). Чаще на Сумщине болеют женщины – 45 592 против 29 966 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 2705 человек (неделей раньше 4174): в Сумах – 1035 (2069), дальше Сумской район – 184 (271), Глухов – 166 (103), Ромны – 155 (195), Шостка – 141 (174), Недригайловский– 130 (36), Конотоп – 92 (211), Белопольский– 88 (172), Глуховский – 88 (62), Роменский – 77 (90), Краснопольский – 73 (33), Ахтырка – 72 (128), Тростянецкий район – 70 (56), Бурынский – 48 (75), Лебединский – 46 (63), Лебедин – 37 (100), Путивльский – 35 (42), Ахтырский – 34 (41), Липоводолинский – 32 (33), Великописаревский – 31 (41), Кролевецкий район – 30 (177), Ямпольский – 14 (11), Шосткинский – 13 (14), Конотопский – 12 (99), Середина-Будский – 2 (8 ).

Всего выздоровело 70 502 (было 67 797). Процент выздоровления вырос – 93,3% (7 дней назад был 91%), среднеукраинский тоже подрос – 86,5% (было 83,3%) – 1 864 593 из 2 156 000.

За прошедшую неделю было зафиксировано 50 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 47): в Сумах – 18 (всего 467), Кролевецком районе – 5 (61), Шостке – 4 (64), Конотопе – 3 (95), Тростянецком районе – 2 (37), Бурынском – 2 (29), Ахтырке – 1 (29), Роменском – 1 (29), Конотопском – 2 (27), Лебедине – 1 (22), Ямпольском – 2 (21), Краснопольском – 2 (21), Лебединском – 2 (18), Глуховском – 2 (14), Ромнах – 1 (55), Глухове – 1 (38), Липоводолинском – 1 (9), Сумском районе – 0 (62), Белопольском – 0 (39), Недригайловском районе – 0 (34), Путивльском – 0 (23), Шосткинском – 0 (13), Ахтырском – 0 (12), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (4).

Всего 1228. Процент смертности растет – 1,63% (было 1,58%). В Украине выше – 2,23% (было 2,19%) – 48 184 из 2 156 000.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 опустилась на 15-е место. По карантинным ограничениям в «желтой зоне» с субботы, 8 мая. На в норме все показатели: эпидпорог – 60,9% (нужно меньше 100%) – неделю назад был 94,9%, уровень госпитализации – 42 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – было 49,4, коэффициент выявления коронавируса – 12,1% (нужно меньше 20%) – было 16,4%, охват тестированием – 723 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) – было 698, динамика уровня госпитализации – минус 16,8% (нужно меньше 50%) - было минус 26,7%, загруженность коек с кислородом – 38,8% (нужно меньше 65%) – было 47,6%.

Общество Коронавирус
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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