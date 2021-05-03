До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти

Як зауважила начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО, Міністерство освіти і науки України поступово реорганізовує систему освіти, більшість з цих змін мають бути реалізовані у найближчі роки. Зокрема, вже цього року на заклади дошкільної освіти чекатиме низка нововведень.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 86 та Положення про заклади дошкільної освіти, навчальний рік у ЗДО розпочнеться 1 вересня і закінчиться 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

Нововведення стосуються питань зарахування до закладів, переведення та відрахування. Так, першочергово до садочків зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником); діти, які є рідними братами чи сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в закладі; діти працівників такого закладу; діти, які належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку або сенсорними та фізичними порушеннями; діти, які належать до категорії дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім'ю, ДБСТ, патронатну сім'ю, а також усиновлених дітей; діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку у службі у справах дітей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до закону.

За вихованцем зберігається місце у садочку у літній період (раніше місце зберігалось 75 днів) та у разі хвороби вихованця, його санітарного лікування чи реабілітації, у разі карантину в ЗДО та на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Відрахування вихованців може здійснюватися: у разі подання заяви одного з батьків або іншого представника дитини; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі відповідного типу; у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року; у разі переведення вихованця до іншого ЗДО; у разі невідвідування дитиною закладу протягом двох місяців поспіль упродовж навчального року без поважних причин.

Із нововведень в питаннях фінансово-господарської діяльності, – заклади дошкільної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. В свою чергу, засновник ЗДО має право затверджувати переліки освітніх та інших послуг, що не увійшли до урядового переліку.

Як зауважила Антоніна Данильченко, вагомі зміни стосуватимуться організації харчування дошкільнят. Документом передбачено, що їжа буде більш здоровою: без напоїв з доданим цукром, стане менше кондитерських страв, а більше овочів і фруктів.

«Постанова також передбачає порядок організації харчування, відповідно до якого засновники та керівники закладів дошкільної освіти можуть обрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей закладу – кейтеринг, здача харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей та власними силами закладу», – сказала посадовиця.

Детально про нову структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ, що вступить в дію з 1 вересня, розповіла завідувач закладу дошкільної освіти № 1 «Ромашка» Валентина МАЛИШЕВСЬКА.

Вона наголосила, що згідно з документом, визначається енергетична цінність сніданку, обіду та добова енергетична цінність для різних вікових груп дітей. Так, для дітей 1-4 років добова енергетична цінність визначена на рівні 1385 ккал, для дітей віком 4-6(7) років – 1700 ккал на добу. Визначена добова потреба в білку, вуглеводах для різних вікових груп і загальна кількість жирів. Згідно з ухваленим Положенням, цукор та підсолоджувачі додавати у напої заборонено.