З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком Значна частина жителів області отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

У травні змінився порядок нарахування компенсації, і деякі громадяни можуть залишитися без такої допомоги від держави. Кого це стосуватиметься, а також які ще зміни у нарахуванні субсидій будуть з 1 травня, розповіла заступниця директора обласного Департаменту соціального захисту населення Людмила МУСІЯКА під час брифінгу

За її словами, з урахуванням нових правил не призначать субсидію, якщо хтось із членів сім'ї або складу домогосподарства протягом року до звернення за субсидією придбав земельну ділянку, квартиру, транспортний засіб та інші товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн.

Такі ж обмеження будуть діяти на покупку валюти, цінних паперів, віртуальних активів, здійснення внесків до статутного капіталу, благодійної діяльності (виключно у вигляді сплати коштів), надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики та інших фінансових інструментів на суму 50 тис. грн і більше.

Відмова чекає і у тому випадку, якщо на момент призначення субсидії особа має на банківському рахунку кошти, загальна сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня, а також за рік до звернення за субсидією придбав іноземну валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. гривень. При діючому прожитковому мінімумі в 2270 гривень, без субсидії можуть виявитися українці, сума банківських вкладів яких перевищує 56 750 гривень.

Не призначать субсидію особі, яка перебувала за кордоном безперервно понад 60 днів (без урахування відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку); не навчалася, не працювала і не мала офіційного статусу безробітної за інформацією податкової та Пенсійного фонду; володіє транспортним засобом, з дати випуску якого пройшло менше 5 років або якщо в сім'ї є більше одного транспортного засобу, з дати випуску якого пройшло менше 15 років; має заборгованість із аліментів.

Також субсидія не призначається, якщо є у власності більше ніж одного житлового приміщення (квартира, будинок.), площа житла становить більше 130 кв. метрів для квартири і більше 230 квадратів для будинку. Якщо сім'я не повернула переплату із субсидії за попередній період і якщо у сім'ї є борг за комуналку понад 340 грн.

Норма про призначення житлових субсидій комісіями органів місцевого самоврядування скасовується. З травня 2021 року всі субсидії будуть призначатися на загальних підставах – на понаднормову площу житла, з урахуванням осіб, які проживають разом, при наявності розділених особистих рахунків.

Також Людмила Мусіяка повідомила, що З 1 травня всі 100% будуть отримувати субсидію «живими» грошима: через банківські рахунки або відділення поштового зв’язку.