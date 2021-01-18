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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)

За неделю количество новых случаев уменьшилось почти на 50%, но виноваты, вероятно, праздники…

На понедельник, 10 мая, в области уже 74 542 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 73 323). После 1776 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1219 – на 46% меньше (неделей ранее падение было 45%). Относительный рост за неделю понизился с 2,5% до 1,7%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 085 938 до 2 122 327, - новых случаев 36 389 (неделей ранее было 77 317), меньше на на 112% (39%). Рост уменьшился – 1,7% за неделю (было 2,7%).

В Сумах уже 33 756 случаев заражения, за 7 дней добавилось 477 новых случаев (неделей ранее 568); дальше Сумской район – 4451, добавилось 74 (119); Конотоп – 3831, добавилось 73 (142); Шостка – 3481, добавилось 73 (96); Ахтырка – 3184, добавилось 13 (72); Ромны – 3090, добавилось 45 (67); Кролевецкий район – 2514, добавилось 13 (37); Глухов – 2259, добавилось 60 (78); Белопольский – 2064, добавилось 27 (53); Лебедин – 1971, добавилось 13 (37); Тростянецкий – 1806, добавился 59 (41); Роменский – 1493, добавилось 21 (28); Бурынский – 1456, добавилось 37 (44); Путивльский – 1293, добавилось 30 (39); Недригайловский – 1159, добавился 37 (51); Ямпольский – 1040, добавилось 24 (16); Ахтырский – 1003, добавилось 9 (15); Краснопольский – 884, добавилось 29 (47); Конотопский – 772, добавилось 21 (29); Глуховский – 715, добавилось 29 (26); Липоводолинский – 714, добавилось 9 (5); Лебединский – 567, добавилось 16 (45); Великописаревский – 387, добавилось 18 (16); Середина- Будский – 353, добавилось 3 (3); Шосткинский – 299, добавилось 7 (12).

По возрастам – на Сумщине заболело 2846 детей до 18 лет (+35 за неделю), 13215 человек старше 65 лет (+325), остальные – 58481 – среднего возраста (+589). При этом заболело 3259 медработников (+21). Чаще на Сумщине болеют женщины – 44 984 против 29 558 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 4174 человек (неделей раньше 3264): в Сумах – 2069 (1429), дальше Сумской район – 271 (266), Конотоп – 211 (161), Ромны – 195 (149), Кролевецкий район – 177 (71), Шостка – 174 (206), Белопольский– 172 (120), Ахтырка – 128 (161), Глухов – 103 (88), Лебедин – 100 (72), Конотопский – 99 (3), Роменский – 90 (65), Бурынский – 75 (53), Лебединский – 63 (47), Глуховский – 62 (47), Тростянецкий район – 56 (48), Путивльский – 42 (41), Ахтырский – 41 (52), Великописаревский – 41 (22), Недригайловский– 36 (34), Краснопольский – 33 (40), Липоводолинский – 33 (13), Шосткинский – 14 (13), Ямпольский – 11 (33), Середина-Будский – 8 (30).

Всего выздоровело 67 797 (было 63 623). Процент выздоровления вырос – 91% (7 дней назад был 86,8%), среднеукраинский тоже подрос – 83,3% (было 80,6%) – 1 768 753 из 2 122 327.

За прошедшую неделю было зафиксировано 47 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 51): в Сумах – 13 (всего 449), Недригайловском районе – 6 (34), Глухове – 5 (37), Шостке – 4 (60), Путивльском –4 (23), Конотопе – 3 (92), Ромнах – 3 (54), Белопольском – 2 (39), Бурынском – 2 (27), Сумском районе – 1 (62), Тростянецком районе – 1 (35), Ахтырке – 1 (28), Лебединском – 1 (16), Глуховском – 1 (12), Кролевецком – 0 (56), Роменском – 0 (28), Конотопском – 0 (25), Лебедине – 0 (21), Ямпольском – 0 (19), Краснопольском – 0 (19), Шосткинском – 0 (13), Ахтырском – 0 (12), Липоводолинском – 0 (8 ), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (4).

Всего 11178. Процент смертности растет – 1,58% (было 1,54%). В Украине выше – 2,19% (было 2,15%) – 46 512 из 2 122 327.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 14-м месте. По карантинным ограничениям в «желтой зоне» с субботы, 8 мая. На в норме все показатели: эпидпорог – 94,9% (нужно меньше 100%), уровень госпитализации – 49,4 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60), коэффициент выявления коронавируса – 16,4% (нужно меньше 20%), охват тестированием – 698 на 100 тыс. населения (нужно больше 300), динамика уровня госпитализации – минус 26,7% (нужно меньше 50%), загруженность коек с кислородом – 47,6% (нужно меньше 65%).

Тем временем к концу мая ожидается новый всплеск, связанный с теми же праздниками и скоплениями людей у храмов, на митингах, кладбищах, поездками между регионами…

Общество Коронавирус
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