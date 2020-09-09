На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели Больше всего летальных случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Ромнах.

На понедельник, 26 апреля, в области уже 71 547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 68 970). После 3340 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 2577 – на 30% меньше (неделей ранее падение было 15,7%). Относительный рост за неделю понизился с 5,1% до 3,7%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 953 016 до 2 030 333 – 77 317 новых случаев (неделей ранее было 91 911), меньше на 18,9% (14,5%). Рост уменьшился – 3,4% за неделю (было 4,9%).

В Сумах уже 32 621 случаев заражения, за 7 дней добавилось 1013 новых случаев (неделей ранее 1328); дальше Сумской район – 4258, добавилось 165 (229); Конотоп – 3616, добавилось 186 (236); Шостка – 3312, добавилось 142 (180); Ахтырка – 3099, добавилось 84 (120); Ромны – 2978, добавилось 119 (160); Кролевецкий район – 2464, добавился 61 (74); Глухов – 2121, добавилось 99 (116); Белопольский – 1984, добавилось 90 (113); Лебедин – 1921, добавилось 54 (109); Тростянецкий– 1706, добавилось 70 (66); Роменский – 1444, добавилось 53 (49); Бурынский – 1375, добавилось 85 (71); Путивльский – 1224, добавилось 43 (71); Недригайловский – 1071, добавилось 67 (65); Ямпольский – 1000, добавилось 13 (22); Ахтырский – 977, добавилось 22 (43); Краснопольский – 808, добавилось 47 (51); Конотопский – 722, добавилось 20 (50); Липоводолинский – 700, добавилось 15 (24); Глуховский – 660, добавилось 49 (54); Лебединский – 506, добавилось 31 (68); Великописаревский – 353, добавилось 22 (28); Середина- Будский – 347, добавилось 11 (15); Шосткинский – 280, добавилось 16 (16).

По возрастам – на Сумщине заболело 2758 детей до 18 лет (+74 за неделю), 12449 человек старше 65 лет (+612), остальные – 56340 – среднего возраста (+1891). При этом заболело 3210 медработников (+114). Чаще на Сумщине болеют женщины – 43 183 против 28 364 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровел 3961 человек (неделей раньше 3102): в Сумах – 1634 (1172), дальше Конотоп – 241 (192), Сумской район – 266 (177), Шостка – 210 (199), Ромны – 189 (59), Ахтырка – 137 (182), Белопольский– 176 (62), Глухов – 152 (114), Лебедин – 124 (124), Бурынский – 119 (17), Тростянецкий район – 112 (63), Роменский – 84 (88), Путивльский – 74 (89), Недригайловский– 64 (57), Ахтырский – 60 (62), Краснопольский – 62 (79), Ямпольский – 51 (67), Лебединский – 49 (46), Глуховский – 38 (25), Липоводолинский – 33 (43), Великописаревский – 28 (28), Кролевецкий район – 24 (255), Шосткинский – 22 (9), Середина-Будский – 14 (12), Конотопский – 8 (22).

Всего выздоровело 60 359 (было 56 398). Процент выздоровления вырос – 84,4% (7 дней назад был 81,8%), среднеукраинский тоже подрос – 77,8% (было 76,2%) – 1 579 438 из 2 030 333.

За прошедшую неделю было зафиксировано 89 смертей от последствий коронавируса – недельный рекорд (неделей ранее - 76): в Сумах – 37 (всего 417), Конотопе – 10 (83), Ромнах – 6 (47), Шостке – 5 (55), Сумском районе – 5 (59), Глухове – 5 (30), Недригайловском – 5 (25), Тростянецком районе – 3 (34), Роменском – 3 (27), Белопольском – 2 (35), Кролевецком районе – 1 (55), Конотопском – 1 (23), Бурынском – 1 (22), Краснопольском – 1 (19), Путивльском – 1 (19), Шосткинском – 1 (13), Глуховском – 1 (10), Липоводолинском – 1 (8 ), Ахтырке – 0 (26), Лебедине – 0 (21), Ямпольском – 0 (19), Лебединском – 0 (14), Ахтырском – 0 (11), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3).

Всего 1080. Процент смертности растет – 1,51% (было 1,44%). В Украине выше – 2,09% (было 2%) – 42 518 из 2 030 333.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 14-м месте.