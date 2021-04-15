Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу Коли донорство – не піар, а поклик серця, воно не залежить від графіку виборів.

Заступниця Шосткинського міського голови та керівниця районної парторганізації «Слуги Народу» Оксана Шаповал разом з чоловіком Олександром, депутатом Шосткинської міськради від «Слуга Народу», взяли участь у донації.

Оксана здає кров не вперше. Вона – донор за покликанням. Її хвилює доля людей, яким життєво необхідне переливання.

«Ми живемо у світі інновацій і технологій, що вдосконалюються, проте елементарне добро і людську взаємопідтримку ніхто не скасовував. Ми всі – чиїсь батьки і діти. І нехай лихо оминає кожну родину. Проте, коли щось погане все ж стається, дуже добре знати, що є люди, яким небайдуже, які вже подумали про ближнього. Ми хочемо бути саме тими людьми», - ділиться Оксана Шаповал.

За словами Олександра Шаповала, благодійністю родина займається постійно. Наприклад, власну сімейну столярну майстерню використовують, аби зробити безкоштовно паркан для дитячого закладу.

Естафету від колег із Шостки перейняли очільник Сумського району Руслан Сіренко, депутат Сумської районної ради Яна Романенко та депутати Сумської міської ради Артем Кобзар і Єфрем Лазарєв. На початку березня партійці зробили благодійну донацію.

Для заступника голови фракції «Слуги Народу» в Сумській районній раді Яни Романенко візит до центру служби крові не перший. З 2017 року вона здає кров і її компоненти. Говорить, тоді все сталося випадково.

«Кошньому колезі робили операцію, і потрібно було переливання крові. Часу було обмаль, тому рішення колектив прийняв швидко. Організувалися і поїхали здавати кров. З того часу почала активно відвідувати Сумський обласний центр крові. Це – найменше, чим ми можемо допомогти тим, хто цього потребує», - розповідає депутатка.

Кров, як лікувальний засіб, в багатьох випадках нічим замінити не можна, а єдиним її джерелом є тільки здорова людина – донор.

«Усі ми різні, але наша мета одна – аби пацієнти вчасно отримували безпечні компоненти та препарати крові від яких залежить їх життя, і якнайшвидше поверталися до своїх сімей, улюбленої роботи і всього, що для них важливе», – говорить депутат Сумської міської ради Артем Кобзар.

Підтримали колег також народні депутати Михайло Ананченко і Тетяна Рябуха, а також заступник Сумського міського голови Станіслав Поляков.

Тетяна Рябуха у донорському центрі частий гість, її мама була заслуженим донором України:

"У донорському марафоні ми передаємо естафету нашим колегам. Насправді, це дорога добра, милосердя, людяності це шлях до життя. Поділитися своєю кров'ю з тим, хто цього потребує - це не просто волонтерство, це потреба кожної відповідальної людини. Я вірю, що ініціативу сумчан підтримає вся Україна".

На сьогодні Сумщина є лідером донорського руху в України. А місто Суми вважається донорською столицею України. Адже тут на 1000 жителів припадають 241 донація. При цьому середній показник по Україні не перевищує 13 донацій. Тому партійці «Слуги Народу» Сущини оголошують всеукраїнський донорський челендж. І передають естафету колегам із інших областей.

"На Сумщині постійно ведеться робота з виховання донорської культури. Область є лідером донорського руху в Україні, а Суми вважаються донорською столицею. Саме тому партійці ,,Слуги Народу,, Сумщини оголошують всеукраїнській донорський челендж. Сьогодні офіційно передаємо естафету колегам Харківщини", - говорить голова обласного осередку "Слуги народу" Михайло Ананченко.

Підсумки такого благодійного змагання пропонують підвести у Всесвітній день донора 14 червня.

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