Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59200

На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Сумском районе.

На понедельник, 19 апреля, в области уже 68 970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 65 630). После 3863 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 3340 – на 15,7% меньше (неделей ранее падение было 10,7%). Относительный рост за неделю понизился с 6,3% до 5,1%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 861 105 до 1 953 016 – 91 911 новых случаев (неделей ранее было 105 217), меньше на 14,5%. Рост уменьшился – 4,9% за неделю (было 6%).

В Сумах уже 31 608 случаев заражения, за 7 дней добавилось 1328 новых случаев (неделей ранее 1609); дальше Сумской район – 4093, добавилось 229 (224); Конотоп – 3430, добавилось 236 (236); Ахтырка – 3015, добавилось 120 (108); Шостка – 3170, добавилось 180 (206); Ромны – 2859, добавилось 160 (192); Кролевецкий район – 2403, добавился 74 (71); Глухов – 2022, добавилось 116 (160); Лебедин – 1867, добавилось 109 (123);  Белопольский – 1894, добавилось 113 (135); Тростянецкий– 1636, добавилось 66 (86); Бурынский – 1290, добавился 71 (58); Роменский – 1391, добавилось 49 (100); Путивльский – 1181, добавился 71 (40); Ахтырский – 955, добавилось 43 (49); Ямпольский – 987, добавилось 22 (50); Недригайловский – 1004, добавилось 65 (107); Краснопольский – 761, добавился 51 (42); Конотопский – 702, добавилось 50 (26); Липоводолинский – 685, добавилось 24 (41); Глуховский – 611, добавилось 54 (69);  Лебединский – 475, добавилось 68 (53);  Середина- Будский – 336, добавилось 15 (14); Великописаревский – 331, добавилось 28 (36); Шосткинский – 264, добавилось 16 (28).

По возрастам – на Сумщине заболело 2684 детей до 18 лет (+122 за неделю), 11837 человек старше 65 лет (+738), остальные – 5444 – среднего возраста (+2480). При этом заболело 3096 медработника (+106). Чаще на Сумщине болеют женщины – 41 709 против 27 261 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровел 3102 человек (неделей раньше 2205): в Сумах – 1172 (940), дальше Ахтырка – 182 (111), Кролевецкий район – 255 (76), Конотоп – 192 (72), Ямпольский – 67 (99), Шостка – 199 (147), Сумской – 117 (141), Путивльский – 89 (83), Белопольский– 62 (59), Глухов – 115 (61), Ахтырский – 62 (21), Ромны – 59 (26), Лебедин – 124 (77), Бурынский – 17 (26), Недригайловский– 57 (32), Тростянецкий район – 63 (33), Краснопольский – 79 (18), Липоводолинский – 43 (9), Конотопский – 22 (5), Середина-Будский – 12 (11), Великописаревский – 28 (32), Шосткинский – 9 (18), Лебединский – 46 (45), Роменский – 88 (63), Глуховский – 25 (10).

Всего выздоровело 56 398 (было 53 296). Процент выздоровления вырос – 81,8% (7 дней назад был 81,2%), среднеукраинский тоже подрос – 76,2% (было 76,1%) – 1 487 677 из 1 953 016.

За прошедшую неделю было зафиксировано 76 смертей от последствий коронавируса – недельный рекорд (неделей ранее - 60): в Сумах – 25 (всего 380), Шостке – 5 (50), Кролевецком районе – 1 (54), Конотопе – 2 (73), Белопольском – 2 (33), Конотопском – 0 (22), Ямпольском – 5 (19), Лебединском – 2 (14), Недригайловском – 4 (20), Краснопольском – 2 (18), Сумском – 7 (54), Ромнах – 3 (41), Ахтырке – 0 (26), Тростянецком районе – 4 (31), Роменском – 2 (24), Шосткинском – 4 (12), Глухове – 2 (25), Бурынском – 1 (21), Путивльском – 0 (18), Лебедине – 3 (21), Ахтырском – 0 (11), Липоводолинском – 0 (7), Глуховском – 2 (9), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3).

Всего 991. Процент смертности – 1,44% (было 1,39%). В Украине выше – 2% (было 2%) – 40 000 из 1 953 016.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 опустилась на 14-е место.

Общество
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На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели
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