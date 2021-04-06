Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:58365

Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи

Кабинет Министров Украины принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации.

Постановлением предусмотрено, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

- людей с инвалидностью I группы,

- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

- лиц, не достигших 80-летнего возраста,

- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через поставщика услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей, отобранного на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Обращаем внимание получателей государственных пособий, льгот и жилищных субсидий, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, о необходимости это сделать до 1 сентября 2021 года.

В случае, если до 1 сентября 2021 года получатель не выберет для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц с отдельных категорий, указанных выше) будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социального защиты. Человек сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой.

Общество
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Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
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