100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19 В Україні з’явився збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти COVID-19.

В Україні вийшов збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти COVID-19 для медичних працівників та широкого загалу, який підготували представники ГО «Батьки за вакцинацію» за підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я та міжнародних партнерів.

Збірник «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19» містить 10 розділів, в яких доступною мовою йдеться про те, як працюють різні типи вакцин, як вимірюють їхню ефективність і перевіряють їхню безпечність, як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад з онкохворобами), кому не можна робити щеплення, які є реакції на вакцини, як поводити себе після щеплення тощо.

Електронну версію збірника можна знайти за посиланням. Невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі й медичні сестри в усіх регіонах України.

Проєкт реалізується ГО «Батьки за вакцинацію» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках програм «Соціальний капітал» і «Громадське здоров’я», україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», за участі кластеру «Перспективи розвитку східних регіонів України» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та інформаційної підтримки ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Погляди й ідеї, представлені в збірнику, належать авторам і не обов’язково відображають погляди Швейцарської агенції розвитку і співробітництва, а також україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Ще більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 можна знайти на сайті: https://vaccination.covid19.gov.ua.