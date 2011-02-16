В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки На улице Горького расчищают место для новостроек. Сносят старинные здания, в которых варили пиво, шили шинели и валяли валенки.

«Неучтенная» церковь?

В конце марта сумская общественность вдруг обеспокоилась судьбой одного старинного здания. Оно стояло на территории так называемого промышленного городка на ул. Горького, 12. Многие сумчане знают, что здесь находилась швейная фабрика (и разные другие предприятия). Но поскольку промгородок - закрытая территория, далеко не каждый скажет, какие именно объекты на ней расположены. С улицы видны верхушки каких-то кирпичных построек - и только. И вдруг по Сумам разнеслась весть: на ул. Горького обнаружили чуть ли не старинную церковь! И ее собираются сносить!

Впрочем, вскоре выяснилось: информация не соответствует действительности. Просто фасад здания имел декоративные «башенки», украшенные куполообразными верхушками, что вызвало у некоторых сумчан ассоциации с культовым сооружением. Спасти строение не удалось - уже на следующий день его разобрали. Дело в том, что место, на котором оно находилось, расчищают для предстоящего строительства двух жилых высоток (проект можно увидеть на сайте Сумского горсовета). А поскольку здание не имело охранного статуса, спасти его было непросто. Так что же именно потеряли Сумы?

Красивый пивзавод

Версия о церкви на промышленной территории показалась нам абсурдной. А что же это было такое? Мы уже писали об этом раньше. Автор краеведческих мемуаров о старых Сумах Павел Никитенко рассказывал: до революции тут был пивзавод «Сумская Бавария». Уцепившись за эту подсказку, обнаруживаем статью В. Коваля о пивзаводах Харьковской губернии. В ней сказано, что владельцами предприятия на ул. Суджанской, 12 (так раньше называлась ул. Горького), были австрийский подданный Франц Поплонский и его супруга Изабелла. Завод был основан в 1880 г., в 1898 г. здесь случился пожар, а название «Сумская Бавария» предприятие получило в 1912-м.

Чтобы узнать больше, мы обратились к сумскому краеведу Алексею Ленскому, который, среди прочего, занимался исследованием истории местного пивоварения и выпустил о ней книгу. При встрече выяснилось, что с промгородком он знаком не только по архивным документам: Алексей Васильевич начинал здесь свой трудовой путь, в располагавшемся на этой территории цеху по производству товаров из металла. Краевед подтвердил нашу догадку: разрушенное здание принадлежало пивзаводу Поплонского.

Сумское «пильзеньское»

А. Ленский рассказал, что сначала завод был деревянный - цены на кирпич в конце XIX в. еще кусались. Но более дешевый материал оказался не самым лучшим. На заводе случился пожар. После этого и было построено кирпичное здание.

Кстати, мы можем увидеть его на старинной открытке с видом на Холодную гору. На открытке напечатано «Дозв. ценз. (дозволено цензурой. - Ред.) Спб. 30 дек. 1903 г.». По всей вероятности, к 1903 г. здание с «башенками» уже было построено. На фото видно, что от него отходят два крыла примерно той же высоты. Позже их явно достроили, так как на момент сноса центральное здание было ниже на этаж. Были возведены и другие заводские корпуса, которых на старом фото еще нет.

По предположению А. Ленского, дальнейшее строительство началось в 1912 г., когда вскоре после смерти мужа Изабелла Поплонская продала предприятие Михаилу Штангелю. Тот работал у нее управляющим и был совладельцем пивзавода в Белополье. Именно при нем и появилась торговая марка «Сумская Бавария».

Завод Штангеля специализировался на выпуске односортного «пильзенского» пива, по названию чешского города Пльзень (знакомая нам марка Pilsner - это «пильзенское» по-немецки). Годовое производство достигало 120 тыс. ведер. Однако недолго Штангель варил в Сумах пиво: в 1914 г., когда Российская империя стала участником Первой мировой войны, был объявлен сухой закон. Производство спиртных напитков, включая пиво, было остановлено: в 1915 г. завод Штангеля был опечатан акцизным управлением. Видимо, тогда он впервые и перепрофилировался на производство сукна.

Снова пиво и после пива

В первые годы советской власти сухой закон продолжал действовать, продажу пива разрешили только в 1922 г. Помещения и оборудование пивзавода на ул. Суджанской, 12, были отремонтированы и снова задействованы. «Сумбавария» (как теперь называлось предприятие) производила пиво в меньших объемах, чем завод Штангеля, - 50 тыс. ведер. Известно, что в 1926 г. пиво здесь еще варили. Но в 30-е гг. в заводской усадьбе уже располагаются различные артели, выпускающие непищевые товары. По информации краеведа Веры Ивановой, в 1937 г. промгородок делили между собой пять артелей: «Деревообробник», «Сумодяг», «Трикотажник», «Червоний молот», «Пролетар» и «Більшовик». После войны, рассказывает А. Ленский, территорию поделили на две части: одну отдали под «Металлширпотреб», другую заняла швейная фабрика. Здесь также делали валенки. Дед Мороз под городской елкой в Сумах традиционно был обут в свалянную здесь войлочную обувь 80-го размера!

Сперва швейная фабрика специализировалась на изготовлении «гражданской» продукции, вроде жакетов-«плюшек» и полупальто- «московок». Но затем ее перепрофилировали на пошив шинелей для армии и органов внутренних дел. К сожалению, в 90-е годы у предприятия начались проблемы с заказами, фабрика простаивала. В части производственных помещений обосновались арендаторы. А теперь их сносят.

А как же религия?

Когда поднялся ажиотаж вокруг сноса старинного здания с башенками, кое-кто высказывал предположения о том, что здесь, хоть и не было церкви, все же некоторое время располагалась религиозная община. По информации А. Ленского, такой факт имел место - однако собрания верующих проходили не на территории завода, а рядом - в двухэтажном жилом доме, расположенном на ул. Горького, 10а. Его владелицей была все та же Изабелла Поплонская. Первоначально одноэтажному зданию достроили второй этаж и превратили его в доходный дом. А. Ленский приводит выдержку из «Сумского вестника» за 1913 г., где сообщается о ребенке, подкинутом «в квартиру, занимаемую молитвенным собранием баптистов (в доме Поплонской)». Кстати, это здание и соседние с ним (в т.ч. дом М. Штангеля) тоже не обозначены на плане новой застройки. Скорее всего, их тоже планируют снести.

Владимир Сурков, Ваш шанс