В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19 З 24 березня Сумська область перебуває у “червоній” зоні карантину. Поки у лікарнях не вистачає вільних місць для хворих, деякі сумчани досі не вірять в існування коронавірусу. Наша знімальна група вирішила відвідати інфекційне відділення Сумської районної лікарні і поспілкуватись з тими, хто щодня віч-на-віч стикається з Covid-19.

Інфекційне відділення розташоване у невеликій одноповерховій будівлі, побудованій за часів Радянського Союзу. На дверях висить червона табличка “Обережно! Covid-19”. Вони зачинені, тож, щоб потрапити всередину, потрібно подзвонити у дзвоник. Назустріч до нас виходить завідувачка інфекційного відділення Олена Курбанова. Перед тим, як завести нас в епіцентр боротьби, вона пояснює правила та технічні моменти, пише СТС.

Заходимо до відділення, а точніше у його “зелену” зону. Так називають місце, де медичний персонал може ходити без засобів захисту. Тут також зберігаються костюми, які одягають лікарі та медсестри перед тим, як йти до пацієнтів. Є ще “жовта”, буферна, зона, де костюми оброблюють дезінфекційними засобами, та “червона” – палати, де безпосередньо лікують хворих на Covid-19.

Знімальну групу починають екіпірувати: кожному видають білий костюм за розміром, рукавички та бахіли, допомагають одягти захисний щиток та респіратор. Після того, як медсестра перевірила, чи достатньо ми захищені, йдемо до хворих.

Усього у відділенні 53 ліжка, всі зайняті. Станом на четвер, 8 квітня, на підтримці кисневих апаратів перебувають 90% хворих, тобто 43 людини. Як розповідає Олена Курбанова, таке заповнення спостерігають вперше.

“Відділення працює з хворими на коронавірус з 1 грудня 2020 року. Такого масового заповнення ліжок, як за останні два тижні, у нас ще не було. Були навіть випадки, коли у коридорі стояла медична кушетка і концентратор біля неї. На ній пацієнти чекали черги на ліжко, півдня десь, але все ж. Виписувався один пацієнт – і на його місце одразу клали нового”, – розповідає завідувачка інфекційного відділення.

Заходимо у палату, де лежать двоє хворих на коронавірус. Самостійно дихати їм важко, тож дихають киснем з апарату. Світлана, одна з пацієнток, лікується у відділенні з лютого.

“Дихаю киснем, лікую легені. Я тут з 26 лютого. Коли я захворіла, думала, що це проста хвороба – трималась температура, пила ліки, які призначив сімейний лікар. Лікувалась вдома, а потім опинилась тут. Дуже дякую лікарям і медсестрам, які піклуються про мене. Без наших “паличок-виручалочок” не знаю, що б зі мною було,” – розповідає вона.

Інша жінка, Тетяна, каже, що за останній місяць, що хворіє, ніби пекло пройшла.

“Спочатку все починалось як звичайна хвороба. Що могли, лікували у домашніх умовах, а потім звернулись до лікарів. Дякуючи Богу, зараз все добре, – ділиться пацієнтка та додає: “Я хочу сказати тим, хто починає захворювати, щоб одразу йшли до лікаря. Бо у мене був важкий стан, і дякую медперсоналу, що допомогли.”

За словами завідувачки Олени Курбатової, до відділення все більше потрапляє хворих із тяжкою дихальною недостатністю. Змінився і перебіг хвороби. До лікарні частіше госпіталізують молодих пацієнтів, а симптоми стають тяжчими.

“Якщо ще два місяці тому у хворого сатурація легенів була 90%, його негайно госпіталізували. Зараз госпіталізують із сатурацією 80%, а то й нижче. Така ситуація майже у кожного нового пацієнта”

Медики щодня працюють у важких умовах, але вдячність хворих додає витримки і сил. У коридорі ми зустрічаємо лікарку Інну Іванченко, запитуємо її, як наважилась йти в епіцентр малодослідженої хвороби.

“Не знаю, мені ця хвороба допомогла повернутись у медицину, з якої я колись пішла. Вдячність пацієнтів допомагає теж. Вони як виписуються, дуже нам дякують, бо були за крок від смерті”, – відповідає вона.

Перед тим, як працювати у відділенні, Інна поговорила з близькими і розвіяла всі упередження. Вона розповідає, що не боїться принести додому хворобу, адже все детально дезінфікують, слідкують за безпекою. Кожен співробітник забезпечений захисним костюмом, маскою та рукавичками.

Для того, щоб забезпечити більшу кількість місць, у лікарні переобладнали 4-й поверх. Так у лікарні з’явилось додаткових 55 ліжок для хворих на коронавірус. Проте, як повідомляє головний лікар Володимир Поцелуєв, лікарня відчуває нестачу найнеобхіднішого.

“У нас на сьогодні критична ситуація з обладнанням. Нам не вистачає апаратів ШВЛ, щоб нове відділення повноцінно працювало. Потрібен ще мінімум один кріобалон, а також діагностичне обладнання,” – сказав він.

Чи вирішить ці проблеми місцева влада ближчим часом, невідомо. Але знаємо інше: поки лікарі борються за життя кожного пацієнта, ми теж не маємо стояти осторонь. Дотримання таких простих правил, як носіння масок у громадських місцях, миття рук та дотримання соціальної дистанції, можуть вберегти вас від Covid-19. Ми недаремно наголошуємо вам про це щоразу, адже ваша безпека залежить у першу чергу від вашої ж відповідальності. А якщо ви вже відчуваєте симптоми хвороби, не чекайте критичної ситуації, а одразу йдіть до лікаря. Кожен день може бути вирішальним у боротьбі з коронавірусом Covid-19.