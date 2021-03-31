На Сумщине коронавирус статистика идет вниз: итоги недели Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Сумском районе.

На понедельник, 12 апреля, в области уже 65 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 61 767). После 4276 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 3863 – на 10,7% меньше. Относительный рост за неделю понизился 7,4% до 6,3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 755 888 до 1 861 105 – 105 217 новых случаев (неделей ранее было 103 479), больше на 1,7%. Рост уменьшился – 6% за неделю (6,3%).

В Сумах уже 30 280 случаев заражения, за 7 дней добавилось 1609 новых случаев (неделей ранее 1636); дальше Сумской район – 3864, добавилось 224 (269); Конотоп – 3194, добавилось 236 (247); Ахтырка – 2895, добавилось 108 (150); Шостка – 2990, добавилось 206 (246); Ромны – 2699, добавилось 192 (197); Кролевецкий район – 2329, добавился 71 (77); Глухов – 1906, добавилось 160 (180); Лебедин – 1776, добавилось 123 (159); Белопольский – 1781, добавилось 135 (143); Тростянецкий– 1870, добавилось 86 (79); Бурынский – 1219, добавилось 58 (60); Роменский – 1342, добавилось 100 (148); Путивльский – 1110, добавилось 40 (105); Ахтырский – 912, добавилось 49 (62); Ямпольский – 965, добавилось 50 (105); Недригайловский – 939, добавилось 107 (82); Краснопольский – 710, добавилось 42 (40); Конотопский – 652, добавилось 26 (36); Липоводолинский – 661, добавилось 41 (32); Глуховский – 557, добавилось 69 (79); Лебединский – 407, добавилось 53 (64); Середина- Будский – 321, добавилось 14 (17); Великописаревский – 303, добавилось 36 (42); Шосткинский – 248, добавилось 28 (19).

По возрастам – на Сумщине заболело 2562 детей до 18 лет (+143 за неделю), 11099 человек старше 65 лет (+862), остальные – 51 969 – среднего возраста (+2858). При этом заболело 2990 медработника (+138). Чаще на Сумщине болеют женщины – 39 758 против 25 872 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровел 2205 человек (неделей раньше 1989): в Сумах – 940 (822), дальше Ахтырка – 111 (140), Кролевецкий район – 76 (124), Конотоп – 72 (110), Ямпольский – 99 (108), Шостка – 147 (100), Сумской – 141 (89), Путивльский – 83 (86), Белопольский– 59 (51), Глухов – 61 (46), Ахтырский – 21 (39), Ромны – 26 (32), Лебедин – 77 (32), Бурынский – 26 (31), Недригайловский– 32 (27), Тростянецкий район – 33 (26), Краснопольский – 18 (25), Липоводолинский – 9 (18), Конотопский – 5 (17), Середина-Будский – 11 (14), Великописаревский – 32 (13), Шосткинский – 18 (12), Лебединский – 45 (10), Роменский – 63 (9), Глуховский – 10 (8 ).

Всего выздоровело 53 296 (было 51 091). Процент выздоровления упал – 81,2% (7 дней назад был 82,7%), среднеукраинский тоже уменьшился – 76,1% (было 77%) – 1 416 215 из 1 861 105.

За прошедшую неделю было зафиксировано 60 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 59): в Сумах – 18 (всего 355), Шостке – 2 (45), Кролевецком районе – 1 (53), Конотопе – 4 (71), Белопольском – 3 (31), Конотопском – 1 (22), Ямпольском – 2 (14), Лебединском – 1 (12), Недригайловском – 1 (16), Краснопольском – 3 (16), Сумском – 5 (47), Ромнах – 2 (38), Ахтырке – 1 (26), Тростянецком районе – 6 (27), Роменском – 2 (22), Шосткинском – 1 (8 ), Глухове – 1 (23), Бурынском – 1 (20), Путивльском – 1 (18), Лебедине – 3 (18), Ахтырском – 1 (11), Липоводолинском – 0 (7), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3).

Всего 915. Процент смертности – 1,39% (было 1,38%). В Украине выше – 2% (было 1,97%) – 37 301 из 1 861 105.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 13-м месте.