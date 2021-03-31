Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09236

На Сумщине коронавирус статистика идет вниз: итоги недели

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Сумском районе.

На понедельник, 12 апреля, в области уже 65 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 61 767). После 4276 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 3863 – на 10,7% меньше. Относительный рост за неделю понизился 7,4% до 6,3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 755 888 до 1 861 105 – 105 217 новых случаев (неделей ранее было 103 479), больше на 1,7%. Рост уменьшился – 6% за неделю (6,3%).

В Сумах уже 30 280 случаев заражения, за 7 дней добавилось 1609 новых случаев (неделей ранее 1636); дальше Сумской район – 3864, добавилось 224 (269); Конотоп – 3194, добавилось 236 (247); Ахтырка – 2895, добавилось 108 (150); Шостка – 2990, добавилось 206 (246); Ромны – 2699, добавилось 192 (197); Кролевецкий район – 2329, добавился 71 (77); Глухов – 1906, добавилось 160 (180); Лебедин – 1776, добавилось 123 (159); Белопольский – 1781, добавилось 135 (143); Тростянецкий– 1870, добавилось 86 (79); Бурынский – 1219, добавилось 58 (60); Роменский – 1342, добавилось 100 (148); Путивльский – 1110, добавилось 40 (105); Ахтырский – 912, добавилось 49 (62); Ямпольский – 965, добавилось 50 (105); Недригайловский – 939, добавилось 107 (82); Краснопольский – 710, добавилось 42 (40); Конотопский – 652, добавилось 26 (36); Липоводолинский – 661, добавилось 41 (32); Глуховский – 557, добавилось 69 (79);  Лебединский – 407, добавилось 53 (64);  Середина- Будский – 321, добавилось 14 (17); Великописаревский – 303, добавилось 36 (42); Шосткинский – 248, добавилось 28 (19).

По возрастам – на Сумщине заболело 2562 детей до 18 лет (+143 за неделю), 11099 человек старше 65 лет (+862), остальные – 51 969 – среднего возраста (+2858). При этом заболело 2990 медработника (+138). Чаще на Сумщине болеют женщины – 39 758 против 25 872 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровел 2205 человек (неделей раньше 1989): в Сумах – 940 (822), дальше Ахтырка – 111 (140), Кролевецкий район – 76 (124), Конотоп – 72 (110), Ямпольский – 99 (108), Шостка – 147 (100), Сумской – 141 (89), Путивльский – 83 (86), Белопольский– 59 (51), Глухов – 61 (46), Ахтырский – 21 (39), Ромны – 26 (32), Лебедин – 77 (32), Бурынский – 26 (31), Недригайловский– 32 (27), Тростянецкий район – 33 (26), Краснопольский – 18 (25), Липоводолинский – 9 (18), Конотопский – 5 (17), Середина-Будский – 11 (14), Великописаревский – 32 (13), Шосткинский – 18 (12), Лебединский – 45 (10), Роменский – 63 (9), Глуховский – 10 (8 ).

Всего выздоровело 53 296 (было 51 091). Процент выздоровления упал – 81,2% (7 дней назад был 82,7%), среднеукраинский тоже уменьшился – 76,1% (было 77%) – 1 416 215 из 1 861 105.

За прошедшую неделю было зафиксировано 60 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 59): в Сумах – 18 (всего 355), Шостке – 2 (45), Кролевецком районе – 1 (53), Конотопе – 4 (71), Белопольском – 3 (31), Конотопском – 1 (22), Ямпольском – 2 (14), Лебединском – 1 (12), Недригайловском – 1 (16), Краснопольском – 3 (16), Сумском – 5 (47), Ромнах – 2 (38), Ахтырке – 1 (26), Тростянецком районе – 6 (27), Роменском – 2 (22), Шосткинском – 1 (8 ), Глухове – 1 (23), Бурынском – 1 (20), Путивльском – 1 (18), Лебедине – 3 (18), Ахтырском – 1 (11), Липоводолинском – 0 (7), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3).

Всего 915. Процент смертности – 1,39% (было 1,38%). В Украине выше – 2% (было 1,97%) – 37 301 из 1 861 105.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 13-м месте.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

На Сумщине коронавирус статистика идет вниз: итоги недели
Сегодня 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине 65 630 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Роменский прокурор пообщался с убийцами
Сегодня 15:57
На губернатора Сумщины в НАПК составили 6 протоколов
Сегодня 15:48
Фейковый мэр Шостки выманил у старушки более 9000 гривен
Сегодня 15:14
Карантин на Пасху: в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения
Сегодня 14:50
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Сумщины за убийство
Сегодня 14:32
На Сумщине ночью горело два жилых дома
Сегодня 14:02
Сумские фигуристы с «бронзой»
Сегодня 13:27
В Сумах пока не собираются завершать ремонт Харьковской?
Сегодня 12:55
За неделю на Сумщине зарегистрировано 4002 опасных события
Сегодня 12:52
От сумчан ждут предложения по новой Программе развития пассажирского транспорта
Сегодня 12:33
Руководство «Сумыоблэнерго» вывело в тень 80 млн грн, - СБУ
Сегодня 12:18
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.