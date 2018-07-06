Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:47167

Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство

В Украине с 1 апреля обновится программа медицинских гарантий. В частности, некоторые стоматологические услуги для украинцев станут бесплатными – деньги за них государство будет перечислять больницам.

В этом году Национальная служба здоровья Украины выделила стоматологическую медицинскую помощь в отдельный амбулаторный пакет. Он так же будет покрывать ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования. Эти услуги определены Кабинетом Министров как платные. То есть те, которые могут оплачиваться пациентом самостоятельно или за счет отдельных программ местного бюджета, пишет Урядовый портал.

В условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины считает рациональным тратить ресурсы только на самые необходимые стоматологические услуги.

Что входит в перечнь бесплатных стоматологических услуг:

- первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья в соответствии с подходами ВОЗ;

- ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;

- оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования)

- инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям.

Также в пакет входят - организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров, учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством; своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения; и оказания неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной медицинской помощи при необходимости.

Медицинское учреждение, которое планирует заключить договор с НСЗУ на оказание стоматологической помощи, должен быть оборудован необходимой медицинской аппаратурой. В том числе, рентгеновским аппаратом или дентальным рентгенапаратом, портативным дефибриллятором с функцией синхронизации.

Поэтому для взрослых Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет - полностью покрывается плановая детская стоматология. Потому что это предотвращает ухудшение общего здоровья.

Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированного пакета. И могут оплачиваться из других источников - это могут быть отдельные программы местного бюджета или за счет пациента.

Общество Медицинская реформа Медицинские гарантии
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