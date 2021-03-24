Как работает сумская «первичка» в красной зоне Сумская первичка несмотря на особый режим приема пациентов предоставляет полный пакет медицинских услуг.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» в условиях особого режима приема пациентов продолжают оказывать полный пакет медицинских услуг, предусмотренный договором с НСЗУ.

Об особенностях функционирования учреждений первичного звена в условиях действия красного уровня эпидемической опасности во время брифинга рассказали заместитель городского головы Тамара Ищенко, и. о. начальника управления здравоохранения Наталья Кипенко, директор КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Алла Оводенко, и.о. директора КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Людмила Цюкало.

Тамара Ищенко отметила, что в связи с введением в Сумах эпидограничений «красной» зоны и увеличением количества обращений больных с признаками острых респираторных заболеваний возникла необходимость ограничения посещения медицинских учреждений первичного звена пациентами, состояние здоровья которых не требует неотложных мер или которые обращаются с профилактической целью. Поэтому в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» ввели по 9 апреля особый режим приема пациентов, приостановив электронную запись к семейным врачам и врачам-терапевтам. В то же время чиновник отметила, что все амбулатории,-по-прежнему оказывают сумчанам весь спектр предусмотренных услуг.

«Наша цель - прервать цепочки инфицирования, обезопасить медицинских работников, сохранить здоровье сумчан, уменьшить нагрузку на «ковидные» койки», - сказала заместитель городского головы.

Особый режим позволит разграничить потоки пациентов, минимизировав возможность инфицирования тех, кто имеет отличную от коронавируса болезнь, а врачам уделить больше времени больным, нуждающимся в неотложной медицинской помощи.

«Мы просим всех пациентов, у которых нет необходимости в посещении врача или признаков заболевания, все вопросы предварительно обрабатывать со своим врачом в телефонном режиме. Это позволит определить потребность в непосредственном посещении лечебного учреждения, также врач сможет дать разъяснения, в телефонном режиме сформировать направления или справку, которые нужны, и которые пациент в свободное время заберет в регистратуер, не будет стоять в очереди и не будет создавать для себя опасную ситуацию по заболеваемости», - отметила Наталья Кипенко.

Алла Оводенко рассказала, что при необходимости получения медицинской консультации пациенты КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» могут обратиться в контакт-центр 78-77-00; (050) 4702003 (рабочие дни - с 7:00 до 18:00, выходные - с 9 до 14) или непосредственно к своему семейному врачу или терапевту. В выходные - организовано дежурство врачей. В случае, когда пациент не в состоянии передвигаться, врач может выехать к нему домой. В остальном - медицинское учреждение работает в обычном режиме: лаборатория и манипуляционный кабинет функционируют, профилактические прививки проводятся.

Также заведение вакцинирует от COVID-19. Для этого обустроили кабинеты в двух амбулаториях (ул. Ильинская, 48/50, ул. Ковпака, 7). Прививки проводятся по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 15:00. Вакцинация осуществляется по предварительной записи через телефоны Центра.

Для связи с врачом пациентов КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2», сообщила Людмила Цюкало, в амбулаториях действуют стационарные и мобильные номера: амбулатория № 1 (ул. Парковая, 1) - 70-03-82, (050) 5711544; амбулатория № 2 (ул. Привокзальная, 3А) - 78-80-13, (099) 2066712; амбулатория № 3 (только дети до 18 лет, ул. Ивана Сирко, 3) - 70-03-85, (095) 1256387; амбулатория № 4 (ул. Ивана Сирко, 33/1) - 70-03-84, (095) 7868750; амбулатория № 5 - (ул. Парковая, 1): 70-03-89, (066) 5222802, (066) 5221720. Для оказания неотложной медицинской помощи в выходные в амбулатории № 2 работает дежурный кабинет.

В вакцинации от коронавируса задействованы два кабинета в амбулаториях (ул. Привокзальная, 3А, ул. Парковая, 1) и мобильная бригада.

Сейчас в Сумах привито 599 медицинских работников и 4999 горожан других категорий. Осложнений после вакцинации, по словам Натальи Кипенко, не зарегистрированы. Временное повышение температуры и локальная боль в месте инъекции, отметила она, является нормальной реакцией организма и своего рода позитивом, ведь свидетельствует о том, что организм распознал инфекцию и успешно производит антитела. Сейчас прививают сумчан в возрасте от 80 лет и категории горожан, которые определены Минздравом.

Наталья Кипенко заметила, что ограничение электронной записи - мера вынужденная и временная, а при стабилизации ситуации с заболеваемостью свободное посещение будет восстановлено. Также она призвала сумчан придерживаться противоэпидемических мероприятий, ведь победить недуг можно только совместными усилиями.