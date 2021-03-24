Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля! З підвищенням температури повітря різко збільшується кількість пожеж на відкритих територіях.

Безвідповідальне відношення до випалювання сухої рослинності створює пряму загрозу виникнення масштабних пожеж у лісопаркових зонах та житловому секторі, впливає на стан здоров'я людей та наносить нищівного удару нашій флорі, фауні а також нашим родючим землям. Небезпека таких пожеж полягає у можливості набуття значних розмірів та масштабів, а також надзвичайною складністю їх гасіння.

Основними причинами пожеж у природних екосистемах є:

- порушення елементарних правил пожежної безпеки під час перебування у лісопаркових зонах, лісосмугах тощо;

- випалювання залишків сухої рослинності;

- недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт.

Зважаючи на збільшення кількості таких загорянь Служба порятунку закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах!

Перш за все не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці. Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки!

Також нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, згідно статті 771 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області