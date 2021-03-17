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Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле

Renault Sandero Stepway - это автомобиль, который имеет размеры городского хэтча и цену автомобиля А-класса.

От него буквально веет неудержимой страстью к приключениям, так что это точно не машина для домоседов. И в целом даже не для использования в городе, поскольку создавалось это авто для того, чтобы покорять просторы и вершины.

Стоит сказать, что технические характеристики Renault Sandero Stepway на высоте, но многих привлекает прежде всего его привлекательный внедорожный дизайн. Машина выглядит очень стремительно и смотрится уверенно совершенно на любой дороге. При этом и просто ежедневные поездки в ней отличаются безопасностью и комфортом, ведь к этому, по сути, приспособлена вся начинка. Да и салон располагает к отдыху - в нем пять мест, причем сиденье каждого пассажира максимально удобное. Наконец, его большим преимуществом является приспособленность к украинским дорогам, что отдельно учел производитель. Например, при наплывах асфальта ему удалось добиться такой мягкости хода автомобиля, что ни пассажиры в салоне, ни водитель не замечают дорожных проблем.

Автомобиль отличается покладистостью в езде и прекрасно подойдет для начинающего водителя, который не собирается проявлять задатки гонщика. Что же касается расхода топлива, то в среднем это 8,5 литра на сто километров. Есть также ЭКО-режим, который специально создан для городских пробок.

Что касается безопасности, то прохождение тестов подтвердило ее высокий уровень для Renault Sandero Stepway, поэтому машину можно смело покупать для семейных поездок.

В целом это интересный симбиоз задорного кроссовера и семейного автомобиля, который отличается неторопливостью и спокойствием характера - он приспосабливается под условия его использования.

Соотношение потребительских характеристик и качества у него действительно интересное, так что покупка придется по вкусу водителю, который хочет получить суб-компактный кроссовер, который не обойдется ему в какую-то астрономическую сумму. Это действительно недорогой и при этом действительно достойный автомобиль.

Лучше всего покупать данную модель, как, впрочем, и другие этой марки у дилера Рено, поскольку это позволит получить лучшую стоимость и уверенность в том, что авто соответствует всем заявленным параметрам. К тому же в официальном салоне предлагаются разнообразные комплектации, так что можно будет подобрать ее под конкретные потребности. 

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Общество
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Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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