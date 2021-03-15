Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:15229

Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом

Главная инфекционистка области Ирина Троцкая говорит, что за год карантина менялись подходы и схемы лечения коронавируса.

Областной центр инфекционных болезней им. Зиновия Красовицкого, в котором она работает, было одним из первых в области, куда госпитализировали пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19. Ирина Троцкая рассказала Суспільному об опыте года лечения больных коронавирусом.

За год, по словам Ирины Троицкой, в больнице побывали около тысячи пациентов.

«Услышав о том, что новый вирус есть, и он такой, который может меняться, имеет много различных свойств, мы понимали, что это вопрос не одного-двух месяцев, в отличие от гриппа. А это вопрос многих месяцев, а может и лет. Так, оно, к сожалению, и произошло», - говорит главная инфекционистка области Ирина Троцкая.

В заведении для больных с ковидом есть 97 коек, из них 6 реанимационные - 94 с кислородом. Сейчас в отделении 64 пациента. Ирина Троцкая 35 лет работает с инфекциями. Говорит: новый вирус заставил их искать новые подходы лечения.

«Нельзя схемы лечения и протоколы лечения гриппа применять при лечении больных COVID. Мы начали искать свои подходы, поскольку еще не было государственных протоколов. Мы выискивали локальные протоколы именно в нашей области. В основу украинского протокола тоже вошли некоторые наши моменты. Я не могу назвать еще хоть одно заболевание, где так часто менялись подходы и схемы лечения», - отмечает Ирина Троцкая.

Пришли ли к ним и в Сумскую область новые штаммы вируса, в больнице пока не знают.

«Он меняется постоянно и это его борьба за выживание, так же, как и наша борьба. Пройдет некоторое время, и мы, я надеюсь, будем просто помнить об этом», - заключает инфекционистка.

Общество
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Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
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