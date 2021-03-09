Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58368

Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Кролевецком районе и Конотопе.

На понедельник, 15 марта, в области уже 51 366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 49 850). После 1164 новых случая за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1516. Относительный рост за неделю повысился с 2,4% до 3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 406 800 до 1 467 548. Рост увеличивается – 4,3% за неделю (было 4%).

В Сумах уже 24418 случая заражения, за 7 дней добавилось 704 новых случаев (неделей ранее 464); дальше Сумской район – 3034, добавилось 78 (52); Конотоп – 2428, добавилось 82 (47); Ахтырка – 2342, добавилось 103 (63); Шостка – 2140, добавилось 69 (80); Ромны – 2124, добавилось 27 (23); Кролевецкий район – 1889, добавилось 105 (166); Лебедин – 1382, добавился 21 (21); Глухов – 1381, добавился 21 (8 ); Тростянецкий– 1337, добавилось 11 (26); Белопольский – 1317, добавилось 54 (17); Бурынский – 1033, добавилось 25 (11); Роменский – 944, добавился 15 (15); Путивльский – 791, добавилось 36 (18); Ахтырский – 684, добавилось 27 (36); Недригайловский – 661, добавилось 14 (10); Ямпольский – 594, добавилось 56 (64); Краснопольский – 572, добавилось 19 (11); Липоводолинский – 553, добавилось 11 (4); Конотопский – 542, добавилось 14 (15); Глуховский – 376, добавилось 4 (2); Середина-Будский – 264, добавилось 11 (0 ); Лебединский – 231, добавилось 11 (6); Великописаревский – 168, добавилось 0 (1); Шосткинский – 161, добавилось 8 (4).

За неделю на Сумщине выздоровели 752 человек (неделей раньше 493): в Сумах – 248 (126), дальше Кролевецкий район – 111 (50), Ямпольский – 61 (22), Тростянецкий район – 44 (39), Ахтырка – 33 (33), Конотоп – 32 (49), Сумской – 26 (13), Шостка – 22 (37), Лебедин – 21 (15), Ромны – 20 (14), Конотопский – 13 (0 ), Путивльский район – 12 (16), Краснопольский – 12 (2), Недригайловский– 12 (4), Глухов – 10 (3), Белопольский– 10 (7), Великописаревский – 8 (1), Бурынский – 7 (36), Ахтырский – 7 (5), Роменский – 6 (8 ), Липоводолинский – 6 (6), Лебединский – 4 (3), Шосткинский – 2 (1), Глуховский – 1 (0 ), Середина-Будский – 0 (1).

Всего выздоровело 47 284 (было 46 532). Процент выздоровления упал – 92,1% (7 дней назад был 93,3%), среднеукраинский тоже уменьшился – 83,5% (было 85,2%) – 1 226 007 из 1 467 548.

За прошедшую неделю было зафиксировано 36 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 25): в Сумах – 18 (всего 301), Кролевецком районе – 5 (43), Шостке – 2 (30), Ахтырке – 2 (24), Недригайловском – 2 (10), Конотопе – 1 (54), Сумском – 1 (35), Ромнах – 1 (35), Конотопском – 1 (15), Ахтырском – 1 (10), Лебединском – 1 (8 ), Ямпольском – 1 (4), Белопольском – 0 (21), Краснопольском – 0 (11), Тростянецком районе – 0 (20), Глухове – 0 (20), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Липоводолинском – 0 (7), Бурынском – 0 (19), Лебедине – 0 (13), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2).

Всего 732. Процент смертности вырос – 1,42% (было 1,4%). В Украине выше – 1,94% (было 1,93%) – 28 433 из 1 467 548.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 по-прежнему на 13-е месте.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Сегодня 14:58
Во что одевать новорожденного
Сегодня 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Сегодня 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
10.03.2021 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
10.03.2021 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
09.03.2021 13:00
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.