Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Кролевецком районе и Конотопе.

На понедельник, 15 марта, в области уже 51 366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 49 850). После 1164 новых случая за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1516. Относительный рост за неделю повысился с 2,4% до 3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 406 800 до 1 467 548. Рост увеличивается – 4,3% за неделю (было 4%).

В Сумах уже 24418 случая заражения, за 7 дней добавилось 704 новых случаев (неделей ранее 464); дальше Сумской район – 3034, добавилось 78 (52); Конотоп – 2428, добавилось 82 (47); Ахтырка – 2342, добавилось 103 (63); Шостка – 2140, добавилось 69 (80); Ромны – 2124, добавилось 27 (23); Кролевецкий район – 1889, добавилось 105 (166); Лебедин – 1382, добавился 21 (21); Глухов – 1381, добавился 21 (8 ); Тростянецкий– 1337, добавилось 11 (26); Белопольский – 1317, добавилось 54 (17); Бурынский – 1033, добавилось 25 (11); Роменский – 944, добавился 15 (15); Путивльский – 791, добавилось 36 (18); Ахтырский – 684, добавилось 27 (36); Недригайловский – 661, добавилось 14 (10); Ямпольский – 594, добавилось 56 (64); Краснопольский – 572, добавилось 19 (11); Липоводолинский – 553, добавилось 11 (4); Конотопский – 542, добавилось 14 (15); Глуховский – 376, добавилось 4 (2); Середина-Будский – 264, добавилось 11 (0 ); Лебединский – 231, добавилось 11 (6); Великописаревский – 168, добавилось 0 (1); Шосткинский – 161, добавилось 8 (4).

За неделю на Сумщине выздоровели 752 человек (неделей раньше 493): в Сумах – 248 (126), дальше Кролевецкий район – 111 (50), Ямпольский – 61 (22), Тростянецкий район – 44 (39), Ахтырка – 33 (33), Конотоп – 32 (49), Сумской – 26 (13), Шостка – 22 (37), Лебедин – 21 (15), Ромны – 20 (14), Конотопский – 13 (0 ), Путивльский район – 12 (16), Краснопольский – 12 (2), Недригайловский– 12 (4), Глухов – 10 (3), Белопольский– 10 (7), Великописаревский – 8 (1), Бурынский – 7 (36), Ахтырский – 7 (5), Роменский – 6 (8 ), Липоводолинский – 6 (6), Лебединский – 4 (3), Шосткинский – 2 (1), Глуховский – 1 (0 ), Середина-Будский – 0 (1).

Всего выздоровело 47 284 (было 46 532). Процент выздоровления упал – 92,1% (7 дней назад был 93,3%), среднеукраинский тоже уменьшился – 83,5% (было 85,2%) – 1 226 007 из 1 467 548.

За прошедшую неделю было зафиксировано 36 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 25): в Сумах – 18 (всего 301), Кролевецком районе – 5 (43), Шостке – 2 (30), Ахтырке – 2 (24), Недригайловском – 2 (10), Конотопе – 1 (54), Сумском – 1 (35), Ромнах – 1 (35), Конотопском – 1 (15), Ахтырском – 1 (10), Лебединском – 1 (8 ), Ямпольском – 1 (4), Белопольском – 0 (21), Краснопольском – 0 (11), Тростянецком районе – 0 (20), Глухове – 0 (20), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Липоводолинском – 0 (7), Бурынском – 0 (19), Лебедине – 0 (13), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2).

Всего 732. Процент смертности вырос – 1,42% (было 1,4%). В Украине выше – 1,94% (было 1,93%) – 28 433 из 1 467 548.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 по-прежнему на 13-е месте.