Убивчі наслідки спалювання трави Спалюючи сухі залишки рослинності, люди часто не замислюються над тим, до яких наслідків це може призвести. А загрози чималі і пов’язані вони не лише з забрудненням ґрунтів чи загибеллю звірів і птахів, які гніздяться у траві, а перш за все мають шкідливий вплив на здоров’я і життя людей.

Можна багато аргументів наводити проти безглуздого, незаконного і варварського звичаю палити навесні суху торішню траву, стерню, очерети на берегах водойм. І жодного – «за». Однак, незважаючи на безліч статей у ЗМІ, постів у соцмережах, профілактичну та інформаційну роботу лісівників, мисливців, пожежників, екологів, врешті, штрафи, щороку ми бачимо палаючі ниви, пасовиська, лісосмуги, узбіччя автотрас.

Наслідки спалювання сухої трави

Спалюючи сухі залишки рослинності, люди часто не замислюються над тим, до яких наслідків це може призвести. А загрози чималі і пов’язані вони не лише з забрудненням ґрунтів чи загибеллю тварин і птахів, які гніздяться у траві, а перш за все мають шкідливий вплив на здоров’я і життя людей.

Шкода екосиситемам

У весняній сухій траві згорають десятки мільйонів тварин, їх приплід та яйцекладки; корисні комахи, які впадають у зимову сплячку, наприклад, сонечка. Їх здобич – попелиці, залишаються зимувати у вигляді яйця на гілках. А спалюючи листя восени, ми створюємо сприятливі умови для розмноження попелиць навесні, а потім починаємо з ними наполегливо боротися.

Спалювання листя призводить до руйнування ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтотворні мікроорганізми. Крім цього, вони гинуть і від важких металів, які утворюються внаслідок процесу горіння.

За нормальних умов, коли суха рослинність перегниває, необхідні для росту рослин речовини повертаються в ґрунт. При її згорянні утворюється зола, яка, незважаючи на загальноприйняту думку, дуже погане добриво. Тому спалювання сухих залишків призводить до все більшого збіднення ґрунту.

На природних лісових і гірських ділянках вогонь знищує насіння та коріння трав’яних рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів, а також верхні частини їх коріння.

Знищення природної листяної підстилки у лісах, призводить до збільшення в 2-4 рази промерзання ґрунту, що негативно впливає на кореневу систему багатьох дерев.

При спалюванні сухої трави на придорожніх ділянках або стерні на фермерських полях, виникає загроза перекидання вогню на лісові масиви, що веде до знищення корисних рослин і диких тварин. Саме із спалювання стерні на полях починається більшість степових пожеж, а із спалювання сухої трави на полонинах – до лісових пожеж на низинах.

Аналогічно, існує загроза загоряння житлових будинків, об’єктів підвищеної вогненебезпеки, транспортних шляхів.

Якщо ведеться спалювання сухої трави на полонинах, стерні на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач чи наземні трубопроводи, виникає загроза виникнення надзвичайної ситуації. Дим і вогонь є напівпровідниками і за відповідних умов здатні стати причиною коротких замикань ЛЕП, що може призвести до руйнівних наслідків як для населених пунктів, так і промислових об’єктів.

Дим від вогнищ часто в туманні дні утворює смог і надовго зависає у повітрі, внаслідок чого погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення частоти ДТП і значних аварій. Окрім цього, попадаючи у легені, смог викликає істотне погіршення здоров’я людей, особливо астматиків.

Дим, що може викликати онкологічні захворювання

Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму, який у своєму складі містить оксиди азоту, вуглецю, чадний газ, а також сполуки важких металів. У тліючому, без доступу повітря, листі утворюється бензопірен – речовина, здатна викликати ракові захворювання.

На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються у повітря при згорянні листя чи трави. Найбільше пестицидів містить бадилля картоплі, яке ми так рясно окропляємо від колорадського жука.

Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. При згорянні, скажімо, поліетиленового пакету, в повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини. Саме вони, як правило, стають причиною першіння в горлі, кашлю. Щільний чорний дим від тління пластикового сміття містить канцерогенні поліциклічні вуглеводні. При горінні гуми, окрім згаданого, утворюються канцерогенна сажа та оксиди сірки, що спричиняють респіраторні захворювання.

Епітелій слизової оболонки дихальних шляхів, що постійно подразнюється димом, не здатен протистояти мікробам. Особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзиліти. До вогнища нерідко потрапляють ДВП, ДСП, фанера. Ці матеріали містять формальдегідні смоли, до складу яких входять формальдегіди і можуть бути пофарбовані масляною фарбою, що містить свинець.

Прикро визнавати, та найчастіше біля вогнищ можна побачити дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, а за словами медиків вплив диму на їх організм особливо небезпечний. Адже можливі захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції ще несформованого дитячого організму чи навіть більш серйозні проблеми, тому що навесні та влітку листя дерев у скверах чи паркових зонах не тільки очищає повітря та збагачує його киснем, а й накопичує з повітря пил та інші шкідливі речовини, які викидаються автотранспортом і підприємствами.

Відповідальність і штрафи за спалювання рослинності

Щоб вплинути на свідомість людей щодо дбайливого ставлення до навколишнього середовища, 13 квітня минулого року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)», а від 17 квітня 2020 року в Україні почав діяти закон № 556-ІХ “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з метою збереження навколишнього середовища”.

Закон суттєво підвищує розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Згідно із законом, штраф за забруднення повітря становить від 30 тис. 600 грн до 61 тис. 200 грн або позбавлення волі терміном до 3 років.

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем караються штрафом від 91 тис. 800 грн до 153 тис. грн.

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 тис. 500 грн до 4 тис. 590 грн і на посадових осіб – від 4 тис. 590 грн до 15 тис. 300 грн. Якщо це ж призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, – штраф від 4 тис. 500 грн до 15 тис. 300 грн для громадян та від 10 тис. 710 грн до 18 тис. 360 грн.

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, – карається штрафом від 3 тис. 60 грн до 6 тис. 120 грн для громадян та 15 тис. 300 до 21 тис. 420 грн для посадових осіб.

Якщо ті самі дії вчинено в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 6 тис. 120 грн до 12 тис. 240 грн.

Отже, наступного разу, коли надумаєте спалити листя, сміття чи суху траву, подумайте про те, скільки шкоди ви цим завдасте довкіллю, оточенню та самому собі.

Закликаємо Вас бути екологічно розумними, обачними, застережливими, пильними та уважними. Давайте разом запобігати виникненню масових пожеж, в які можуть перерости найменші загорання сухої рослинності.

Якщо Ви помітили загоряння в лісах, на відкритих територіях, сміттєзвалищах, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків для людей і довкілля.

Джерело: uahhg.org.ua